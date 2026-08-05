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रामायण की आदिपुरुष से तुलना पर मनोज मुंतशिर बोले- कोई शर्म नहीं कि...

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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रामायण फिल्म की आदिपुरुष से काफी तुलना की जा रही थी। अब इस तुलना पर आदिपुरुष के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि ये कम्पैरिजन पूरी तरह से गलत है।

ramayana comparision with adipurush
रामायण से आदिपुरुष की तुलना पर बोले मनोज मुंतशिर

रामायण फिल्म को लेकर काफी समय से बज है और अब तो सबको बस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म के ट्रेलर को तो वैसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन कुछ लोगों ने फिल्म की कास्टिंग पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि रामायण से पहले आदिपुरुष आई थी और वो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। कुछ लोग रामायण का आदिपुरुष से कम्पैरिजन कर रहे थे जिस पर आदिपुरुष के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने रिएक्ट किया है।

मनोज को उम्मीद रामायण से बेहतर उम्मीद

मीडिया से बात करते हुए मनोज ने आशा जताई कि रामायण अच्छी चले और साथ ही उन्होंने यश के रावण किरदार की तारीफ करते हुए कहा, यश काफी अच्छे एक्टर हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हर उस फिल्म के साथ है जो वर्ल्ड के स्टेज में हमारी कहानी दिखा रही है। रामायण को मेरी शुभकामनाएं हैं।

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आदिपुरुष से रामायण के कम्पैरिजन पर क्या बोले

आदिपुरुष से रामायण के कम्पैरिजन पर मनोज ने कहा, ‘अच्छा है कि रामायण को आदिपुरुष से कम्पेयर ना करें। इसमें कोई शर्म नहीं है ये मानने में कि आदिपुरुष उम्मीद पर खरी नहीं उतरी थी। जो लोग फिल्मों से जुड़े थे उन्होंने काफी मेहनत की थी, लेकिन वो कोशिश फेल हो गई। मुझे इस पर गर्व है कि आदिपुरुष का म्यूजिक लोगों तक पहुंचा। फिल्म का म्यूजिक हिट था। आशा है कि रामायण का म्यूजिक, आदिपुरुष के म्यूजिक या उससे भी ज्यादा आगे जाए।’

आदिपुरुष की कास्ट

आदिपुरुष की बात करें तो इसमें प्रभास ने राम, कृति सेनन ने सीता, सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया था। फिल्म 550 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन फिर भी चली नहीं। फिल्म को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसके कुछ वीएफएक्स सीन और डायलॉग्स को लेकर काफी ट्रोलिंग हुई थी।

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कुछ दिनों पहले मनोज ने कहा था कि आदिपुरुष उनकी लाइफ की बड़ी गलती थी। वह बोले थे कि उन्हें शर्म आती है कि उन्होंने आदिपुरुष के डायलॉग लिखे थे।

नितेश तिवारी की रामायण

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर-राम, साइ पल्लवी-सीता, रवि दुबे-लक्ष्मण, यश-रावण, सनी देओल-हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। वहीं इनके अलावा अरुण गोविल-दशरथ, रकुल प्रीत सिंह-शूर्पणखा, लारा दत्ता-कैकेयी का किरदार निभा रहे हैं।

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कब रिलीज होगी रामायण

4000 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का पहला पार्ट इसी साल दीवाली पर रिलीज होगा। वहीं दूसरा पार्ट अगले साल दीवाली पर रिलीज होगा।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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