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मनोज मुंतशिर बोले- मैं कभी जंतर मंतर नहीं जाऊंगा, इस देश के युवा…

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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‘आदिपुरुष’ के डायलॉग्स लिखने वाले लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर का वीडियो वायरल हो गया है। वो इस वीडियो में कह रहे हैं कि इस देश के युवा कॉकरोच जनता पार्टी से बेहतर के हकदार हैं। 

मनोज मुंतशिर बोले- मैं कभी जंतर मंतर नहीं जाऊंगा, इस देश के युवा…

गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर ने कहा कि वो स्टूडेंट्स की चिंताओं के सपोर्ट में हैं, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने इसका कारण भी बताया। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा कि आंदोलन पर जिन लोगों ने कब्जा किया है वे उनके विचारों से सहमत नहीं हैं।

उनके साथ खड़े होकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा - मनोज

मनोज मुंतशिर ने टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘मैं कभी जंतर-मंतर नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि जो लोग इस वक्त जंतर-मंतर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माफ करना, वो ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ खड़े होकर मुझे अच्छा लगेगा। इस देश का युवा कॉकरोच जनता पार्टी से बेहतर के हकदार हैं।’

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'पूरा सिस्टम जवाबदेह है' - मनोज

मनोज मुंतशिर ने कहा कि कथित नीट पेपर लीक एक ऐसा मामला है जिसका बचाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ‘इस दुनिया में कौन ऐसा कह सकता है कि भाई अगर नीट का पेपर लीक हुआ तो ये बड़ा अच्छा हुआ है। कौन बोलेगा? ये गलत हुआ। एक बच्चे की भी अगर जान गई है तो ये पूरे सिस्टम की जवाबदेही है।’

सीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति क्यों है?

मनोज मुंतशिर ने ये भी बताया कि वो सीजेपी के विचारों से सहमत क्यों नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘क्या जंतर-मंतर पर नीट की बात हो रही है? भाषण मैं भी सुन रहा हूं, कौन लोग आ रहे हैं, वो भी मैं देख रहा हूं। भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले लोग आ रहे हैं। कश्मीर भारत का हिसा नहीं है वाले...बड़ी जिम्मेदारी से उनको मैं देशद्रोही कह रहा हूं।’

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लोगों ने किया इस इंटरव्यू पर रिएक्ट

मनोज मुंतशिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ऐसे में कुछ लोग उनके विरोध-प्रदर्शन से दूर रहने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘हां, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। आप जैसे लोगों को विरोध-प्रदर्शनों से दूर रहना चाहिए क्योंकि आप जैसे मीडिया वाले ही इस देश पर सबसे बड़ा दाग हैं।’ दूसरे ने लिखा, 'ये वही व्यक्ति है जिसने 'जलेगी तेरे बाप की' जैसे डायलॉग लिखे थे ‘आदिपुरुष’ में। जिसने टपोरी भाषा का इस्तेमाल करके रामायण का अपमान किया था, अब वह दूसरों को उपदेश दे रहा है?'

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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