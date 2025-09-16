मनोज बाजपेयी ने खुद को बताया सेक्सी, बोले- डायरेक्टर्स को लेकिन मुझमें...
मनोज बाजपेयी का कहना है कि उन्हें वह काफी सेक्सी लगते हैं। लेकिन डायरेक्टर्स ने उन्हें कुछ किरदारों को लेकर स्टीरियोटाइप किया हुआ है। उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में लोगों की लुक्स को लेकर क्या सोच है।
मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने अब तक अपने करियर में कई बेस्ट परफॉर्मेंस दी हैं। अब मनोज बाजपेयी ने बताया कि कैसे फिल्मों में एक्टर्स को उनके लुक्स और चेहरे को लेकर उन्हें स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। उन्हें उस हिसाब से रोल दिए जाते हैं। मनोज का कहना है कि वह अपनी नजरों में काफी सेक्सी हैं, लेकिन फिल्ममेकर्स को लगता है कि वह विलेन के लिए ही परफेक्ट हैं।
मनोज ने बताई लुक्स को लेकर लोगों की सोच
न्यूज 18 से बात करते हुए मनोज ने कहा, 'डायरेक्टर्स के दिमाग में लिमिटेशन है। अगर वो लोग दिमाग ठीक से नहीं यूज करेंगे तो मैं क्या कर लूंगा? और ये सब कभी नहीं बदलेगा। कैलेंडर में जो भगवान होते हैं, एक्टर्स को वो लोग उसी रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन क्या उन लोगों ने देखा है भगवान कैसे होते हैं? नहीं ना।'
खुद को बताया सेक्सी
मनोज ने आगे कहा, ‘मेरी नजरों में तो मैं बहुत सेक्सी हूं, लेकिन वे लोग स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरा जैसा इंसान सिर्फ विलेन का रोल कर सकता है। लेकिन मुझे उनकी यह सोच इंसल्टिंग नहीं लगती। मैं तो बल्कि उन पर हंसता हूं कि उनकी फिल्मों को और एक्टर्स को देखने की कैपेसिटी कितनी लिमिटेड है। मैं सच में बहुत सेक्सी दिखता हूं। बस वे लोग मेरी सेक्सीनेस नहीं देख पाते।’
मनोज ने बॉक्स ऑफिस के साथ उनके अनहेल्दी ऑब्सेशन पर भी बात की। वह बोले, 'ये सिस्टम पूरा खराब हो गया है। तबसे सब खराब होने लगा है जबसे लोग बॉक्स ऑफिस को किंग मानने लगे हैं और इसके साथ ही, अलग-अलग प्लेटफार्मों पर कुछ बेहतरीन फिल्म रिव्यूवर्स सामने आ गए हैं। मैं उन्हें ग्याता बोलता हूं। उनकी सभी बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन गलत साबित होती हैं। वे लोग फिल्म रिव्यू नहीं करते, वे वे अपने भाग्य का पूर्वानुमान लगाते हैं। वे मौसम के पूर्वानुमान लगाने वालों की तरह हैं। पहले इससे काफी गुस्सा आता था, लेकिन अब नहीं क्योंकि मैं जिन फिल्मों को करता हूं, उन्हें बहुत प्यार, सपोर्ट मिलता है वो भी सही लोगों से।'
