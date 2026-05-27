रणवीर सिंह के बैन पर मनोज बाजपेयी ने साफ रखी अपनी बात, बोले- मैं इतना कह सकता हूं कि…

रणवीर सिंह के द फेड्रेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के बैन होने पर मनोज बाजपेयी ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने इस मामले पर अपनी बात रखी है।

द फेड्रेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) ने फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 से अचानक बाहर निकलने के कारण रणवीर सिंह पर बैन लगा दिया। फरहान ने रणवीर के अचानक फिल्म से बाहर निकलने के बाद वर्कर्स बॉडी को अप्रोच किया था। यह मामला काफी चर्चा में है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा हो रही है। अब मनोज बाजपेयी ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है।

मनोज ने क्या कहा पीटीआई से बात करते हुए मनोज ने कहा, ‘मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, वे लोग सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं और हमारे पास इसको लेकर कोई डिटेल जानकारी नहीं है। लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि एक कलीग और साथ के फ्रेटर्निटी मेंबर होने के नाते हमें आशा है कि ये मैटर जल्द ठीक हो जाओ।’

संजय गुप्ता क्या बोले इससे पहले संजय गुप्ता ने इस फैसले पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था, ‘जब एक ए लिस्ट हीरो शूट करता है तो 300 से ज्यादा वर्कर्स सेट पर काम करते हैं। उन्हें बैन करके आप बस उन्हें नहीं बल्कि उन वर्कर्स की आमदनी को भी रोक रहे हो। इसका क्या सेंस बनता है।’

क्या है मामला दरअसल, अप्रैल में फरहान द्वारा डॉन 3 विवाद के संबंध में एफडब्ल्यूआईसीई से संपर्क करने के बाद, एफडब्ल्यूआईसीई ने रणवीर के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी किया है। रणवीर को उस संस्था द्वारा कई नोटिस जारी किए गए, जिसके जवाब में एक्टर ने कहा कि उनके कॉन्ट्रैक्चुरल इशू से रिलेटेड करने के लिए वह संस्था सही फोर्म नहीं है।

एफब्लूआईसीई के प्रेजिडेंट अशोक पंडित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एफडब्लूआईसीई ने कार्रवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रणवीर शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही फिल्म से बाहर चले गए थे और रणवीर ने उनके सभी नोटिस को नजरअंदाज कर दिया था।

रणवीर को भेजे थे 3 नोटिस अशोक ने कहा, ‘जैसे ही हमें शिकायत मिली, हमने तुरंत शिकायत रजिस्टर की। इसके बाद हमने रणवीर सिंह को 3 नोटिस जारी किए थे जिसमें उन्हें हमारे साथ बातचीत करने के लिए बुलाया था और तीन रिमाइंडर नोटिस भेजे थे। अब हमें जब नोटिस का जवाब नहीं मिला हमने फिर मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसे ही हमने अनाउंसमेंट की तभी हमें रणवीर सिंह का इमेज आया कि ये मैटर हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और हमें इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है।’