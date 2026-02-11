Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडmanoj Bajpayee reacts on people anger of ghooskhor pandat title says get personal and abusive
हम तुरंत गाली-गलौज पर उतर आते हैं… घूसखोर पंडत टाइटल कॉन्ट्रोवर्सी पर अब क्या बोले मनोज बाजपेयी?

हम तुरंत गाली-गलौज पर उतर आते हैं… घूसखोर पंडत टाइटल कॉन्ट्रोवर्सी पर अब क्या बोले मनोज बाजपेयी?

संक्षेप:

मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडत पर बवाल मचने के बाद मेकर्स टाइटल बदलने को राजी हैं। अब एक्टर ने लोगों के गुस्से पर अपने दिल की बात कही है। उनका कहना है कि लोग जल्दी आहत हो जाते हैं।

Feb 11, 2026 02:50 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
घूसखोर पंडत मूवी के टाइटल पर बवाल के बाद मेकर्स इसे बदलने की घोषणा कर चुके हैं। अब नया टाइटल क्या होगा इसका अनाउंसमेंट बाकी है। इस बीच मनोज बाजपेयी ने इस मुद्दे पर बात की है। उनका कहना है कि देश बहुत जज्बाती राष्ट्र बन चुका है, जो छोटी-छोटी बात को पर्सनली ले लेता है। बता दें कि नीरज पांडे के डायरेक्शन में बन रही इस नेटफ्लिक्स मूवी के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन हुआ और मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा। अब मनोज ने इस बवाल पर क्या कहा, पढ़ें।

पर्सनल हो जाते हैं लोग

मनोज बाजपेयी डेक्कन क्रोनिकल से बात कर रहे थे। घोसखोर पंडत के टाइटल पर मच रहे बवाल पर उन्होंने कहा, 'हम बहुत संवेदनशील राष्ट्र बन चुके हैं। हम हमेशा उस कगार पर रहते हैं जहां आपा खोने को तैयार रहते हैं,पलक झपकते ही पर्सनल हो जाते हैं और गालियां देने लगते हैं।' इसके बाद मनोज बोले, 'टाइटल का ध्यान रखा जा रहा है।'

पहले भी पोस्ट कर चुके हैं मनोज

इससे पहले जब टाइटल पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई तो मनोज बाजपेयी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख चुके हैं। उन्होंने लिखा था, मैं लोगों ने जो चिंताएं और इमोशंस साझा किए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं उन्हें गंभीरता से लेता हूं। अगर आप किसी चीज का हिस्सा हैं और वह लोगों को कष्ट पहुंचाए तो रुककर सुनना चाहिए। एक एक्टर के तौर पर मैं फिल्म में किरदार और स्टोरी के जरिये आया हूं। मुझे इसमें एक करप्ट इंसान और उसके आत्म साक्षात्कार को दर्शाना था। ऐसा किसी समुदाय के बारे में धारण बनाने की मंशा नहीं थी। इसके बाद मनोज ने बताया था कि फिल्ममेकर्स ने इसका टीजर हटा दिया है।

किस बारे में है फिल्म

फिल्म घूसखोर पंडत में मनोज बाजपेयी एक ऐसे पुलिस अफसर के रोल में हैं जो घूसखोर है। लोग उन्हें पंडत निकनेम से बुलाते हैं। मूवी का टीजर आने के बाद लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि यह एक समुदाय विशेष का अपमान है। बवाल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बढ़ा इसके बाद राजनीतिक दखल भी शुरू हो गया। कई जगह फिल्ममेकर्स और मनोज बाजपेयी के पुतले भी जलाए गए।

Ghooskhor Pandat

