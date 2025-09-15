बड़ी हो गई हैं मनोज बाजपेयी की बेटी, एवा की इस बात से परेशान हैं एक्टर

Manoj Bajpayee Daughter: आइए आज आपको मनोज बाजपेयी की बेटी से मिलवाते हैं। उनका नाम एवा है और अब वह काफी बड़ी हो गई हैं। वह किसी हिरोइन से कम नहीं लगती हैं।

बॉलीवुड के दमदार एक्टर मनोज बाजपेयी अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनके फैन्स के बीच उनकी बेटी एवा नायला भी खूब सुर्खियां बटोरती रहती हैं। अक्सर पापा के साथ किसी न किसी इवेंट में दिखाई देने वाली एवा अब 14 साल की हो चुकी हैं और मनोज बाजपेयी की इकलौती संतान हैं।

एवा की भाषा एवा नायला को हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। वे अक्सर अंग्रेजी में ही बातचीत करती हैं। मनोज बाजपेयी ने कई बार इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में बताया है कि उनकी बेटी “पूरी तरह से अंग्रेज” बन चुकी हैं। यहां तक कि उनकी हिंदी टीचर भी कई बार उनकी भाषा को लेकर निराश हो जाती हैं। एक किस्सा सुनाते हुए मनोज ने कहा था कि जब फिल्म सेट पर किसी ने एवा से उनके पिता का नाम पूछा, तो वह हिंदी में जवाब देने से झिझक रही थीं।

क्या कर रही हैं एवा? फिलहाल एवा स्कूल की पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं। मनोज के मुताबिक, वह एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही जिंदगी जी रही हैं और एक्टिंग की दुनिया में आने का अभी कोई इरादा नहीं रखतीं। हालांकि, वह हिंदी फिल्में और टीवी सीरियल देखकर धीरे-धीरे अपनी हिंदी सुधारने की कोशिश जरूर कर रही हैं।