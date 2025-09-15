Manoj Bajpayee neha daughter ava nayla bajpayee is all grown up beautiful girl बड़ी हो गई हैं मनोज बाजपेयी की बेटी, एवा की इस बात से परेशान हैं एक्टर, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडManoj Bajpayee neha daughter ava nayla bajpayee is all grown up beautiful girl

बड़ी हो गई हैं मनोज बाजपेयी की बेटी, एवा की इस बात से परेशान हैं एक्टर

Manoj Bajpayee Daughter: आइए आज आपको मनोज बाजपेयी की बेटी से मिलवाते हैं। उनका नाम एवा है और अब वह काफी बड़ी हो गई हैं। वह किसी हिरोइन से कम नहीं लगती हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 01:28 PM
share Share
Follow Us on
बड़ी हो गई हैं मनोज बाजपेयी की बेटी, एवा की इस बात से परेशान हैं एक्टर

बॉलीवुड के दमदार एक्टर मनोज बाजपेयी अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनके फैन्स के बीच उनकी बेटी एवा नायला भी खूब सुर्खियां बटोरती रहती हैं। अक्सर पापा के साथ किसी न किसी इवेंट में दिखाई देने वाली एवा अब 14 साल की हो चुकी हैं और मनोज बाजपेयी की इकलौती संतान हैं।

एवा की भाषा

एवा नायला को हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। वे अक्सर अंग्रेजी में ही बातचीत करती हैं। मनोज बाजपेयी ने कई बार इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में बताया है कि उनकी बेटी “पूरी तरह से अंग्रेज” बन चुकी हैं। यहां तक कि उनकी हिंदी टीचर भी कई बार उनकी भाषा को लेकर निराश हो जाती हैं। एक किस्सा सुनाते हुए मनोज ने कहा था कि जब फिल्म सेट पर किसी ने एवा से उनके पिता का नाम पूछा, तो वह हिंदी में जवाब देने से झिझक रही थीं।

बॉलीवुड के दमदार एक्टर मनोज बाजपेयी अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनके फैन्स के बीच उनकी बेटी एवा नायला भी खूब सुर्खियां बटोरती रहती हैं। अक्सर पापा के साथ किसी न किसी इवेंट में दिखाई देने वाली एवा अब 14 साल की हो चुकी हैं और मनोज बाजपेयी की इकलौती संतान हैं।

एवा की भाषा

एवा नायला को हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। वे अक्सर अंग्रेजी में ही बातचीत करती हैं। मनोज बाजपेयी ने कई बार इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में बताया है कि उनकी बेटी “पूरी तरह से अंग्रेज” बन चुकी हैं। यहां तक कि उनकी हिंदी टीचर भी कई बार उनकी भाषा को लेकर निराश हो जाती हैं। एक किस्सा सुनाते हुए मनोज ने कहा था कि जब फिल्म सेट पर किसी ने एवा से उनके पिता का नाम पूछा, तो वह हिंदी में जवाब देने से झिझक रही थीं।

क्या कर रही हैं एवा?

फिलहाल एवा स्कूल की पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं। मनोज के मुताबिक, वह एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही जिंदगी जी रही हैं और एक्टिंग की दुनिया में आने का अभी कोई इरादा नहीं रखतीं। हालांकि, वह हिंदी फिल्में और टीवी सीरियल देखकर धीरे-धीरे अपनी हिंदी सुधारने की कोशिश जरूर कर रही हैं।

फैमिली बैकग्राउंड

मनोज बाजपेयी और उनकी पत्नी शबाना ने इंटरफेथ मैरिज की है। मनोज हिंदू हैं और शबाना मुस्लिम। ऐसे में एवा नायला का बचपन एक मिक्स सांस्कृतिक माहौल में बीता है। यही वजह है कि उनकी पर्सनैलिटी और सोच दोनों ही बेहद अलग और आधुनिक अंदाज में ढली हैं।

manoj bajpayee

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।