मनोज बाजपेयी संग रेड कार्पेट पर जयदीप, अनुराग, विजय ने किया कुछ ऐसा, एक्टर हो गए शर्म से लाल

मनोज बाजपेयी की फिल्म जुगनुमा आ रही है जिसका मुंबई में प्रीमियर हुआ और इस दौरान उनके सभी दोस्त आए। सभी ने मनोज के साथ प्रीमियर के दौरान खूब मस्ती की जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

मनोज बाजपेयी फिल्म जुगनुमा का बीती शाम मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग थी और इस दौरान कई सेलेब्स और मनोज के दोस्त आए। मनोज ने सभी के साथ पैपराजी के सामने पोज दिए, लेकिन तभी अनुराग कश्यप, जयदीप अहलावत, विजय वर्मा ने कुछ ऐसा किया कि मनोज भी हैरान हो गए और ये मोमेंट पैपराजी के कैमरे में कैद हो गए।

क्या हुआ रेड कार्पेट पर दरअसल, होता क्या है कि मनोज पोज दे रहे होते हैं कि तभी विजय और अनुराग भी उनके साथ आ जाते हैं। फिर आते हैं जयदीप और वह मनोज के पैर छूने लगते हैं। इसके बाद अनुराग और विजय भी मनोज के पैर छूने लगते हैं। मनोज शर्माने लग जाते हैं और अपनी हंसी भी नहीं रोक पाते हैं। वो मोमेंट जैसे दोस्त साथ में मिलकर मस्ती करते हैं वैसा हो गया था।

लोगों के रिएक्शन इस वीडियो को सब काफी पसंद कर रहे हैं और प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा कि सब के सब पूरे टैलेंट वाले हैं। सभी ग्रेट एक्टर्स। हमें इन्हें प्रमोट करना चाहिए। एक ने लिखा कि एक ही फ्रे में सभी टैलेंटेड एक्टर्स। वहीं एक ने लिखा कि ऐसा ही होना चाहिए। मनोज भारत के बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं।

मनोज और अनुराग का बॉन्ड बता दें कि मनोज और अनुराग के बीच काफी सालों की दोस्ती है। दोनों ने पहली बार साथ में फिल्म सत्या में काम किया था जिसमें मनोज एक्टर थे और अनुराग उसके राइटर। इसके बाद दोनों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में साथ काम किया। दोनों के बीच पिछले साल भैया जी की रिलीज के दौरान अनबन की खबरें भी आईं, लेकिन मनोज ने इन सबको बकवास बताया था।