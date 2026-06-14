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आज रउआ बहुत खुश होखब…मनोज बाजपाई ने भोजपुरी में बोला अमिताभ बच्चन की दीवार का डायलॉग

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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मनोज बाजपाई ने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार का डायलॉग ‘आज खुश तो बहुत होंगे तुम’ को भोजपुरी में बोलकर यूजर्स को हैरान कर दिया है। अपना डायलॉग भोजपुरी में सुनने के बाद अमिताभ बच्चन भी खुश हो जाएंगे।

आज रउआ बहुत खुश होखब…मनोज बाजपाई ने भोजपुरी में बोला अमिताभ बच्चन की दीवार का डायलॉग

शेखर सुमन इन दिनों अपने यूट्यूब के शो शेखर टुनाइट को लेकर खबरों में बने हुए हैं। हाल में इस शो पर मनोज बाजपाई पहुंचे थे। इस दौरान दो बिहारियों के बीच की बातचीत के कई वीडियो वायरल हुए। लेकिन अब एक नया क्लिप सामने आया है। इस क्लिप में मनोज बाजपाई भोजपुरी में अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार का फेमस डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग की अपने भोजपुरी में कल्पना भी नहीं की होगी। मनोज बाजपाई से ये डायलॉग सुन खुद शेखर सुमन भी हैरान हो गए।

दो बिहारियों के बीच की मस्ती

अपने चैट शो में शेखर सुमन गेस्ट मनोज बाजपाई के सामने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की फिल्म दीवार का डायलॉग बोलते हैं। शिव मंदिर के सीन वाला वो डायलॉग है जब अमिताभ बच्चन का किरदार अपनी मां की जिंदगी के लिए भगवान के आगे भीख मांगता है। इस डायलॉग को शेखर सुमन ने हिंदी में बोला और मनोज बाजपाई चैट GPT से भी तेज भोजपुरी में और पूरे भावों के साथ बोलते नजर आ रहे हैं।

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दीवार फिल्म का डायलॉग

शो में दौरान शेखर सुमन फिल्म दीवार का वो डायलॉग हिंदी में बोलते हैं जिसे अमिताभ बच्चन ने बोला था। शेखर कहते हैं, ‘आज, खुश तो बहुत होगे तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढियां नहीं चढ़ा। वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होगे तुम। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत..वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है, और ये तुम्हारी हार है।’

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भोजपुरी में बोला अमिताभ बच्चन का डायलॉग

इस डायलॉग को मनोज बाजपाई भोजपुरी में कहते हैं, ‘आज रउआ बहुत खुश होखब। देखऽ, जवन आदमी एक बेर तोहरा मंदिर के सीढ़ी पर ना चढ़ल, ऊ अब हाथ पसार के रउरा सोझा खड़ा बा। रउरा त बहुते खुश होखब… बाकिर रउरा त जानते बानी कि जब हम एहिजा खड़ा बानी तबहियो ऊ महतारी ऊ महतारी जिनिगी-मरण के कगार पर मंडरा रहल बिया, आ ई तहार हार ह।’ अमिताभ बच्चन भी अपने इस डायलॉग को भोजपुरी में सुनने के बाद हैरान होंगे।

मनोज बाजपाई की फिल्म

बता दें, मनोज बाजपाई इन दिनों अपनी फिल्म गवर्नर के लिए खबरों में बने हुए हैं। फिल्म थिएटर पर रिलीज हुई है। फिल्म को ऑडियंस से मिलाजुला रिएक्शन मिल रहा है। अपने पहले वीकेंड पर फिल्म बॉक्स ऑफिस अच्छी कमाई कर सकती है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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