मनोज बाजपेयी ने बिहार इलेक्शन कैंपेन वीडियो को बताया फेक, बोले- मेरा किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं

Fri, 17 Oct 2025 11:35 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बिहार इलेक्शंस से पहले मनोज बाजपेयी ने अपने एक वायरल वीडियो को फेक बताया है। यह वीडियो एक पार्टी के समर्थन में था। मनोज बाजपेयी ने ट्वीट करके लिखा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। यह भी लिखा है कि एक ऐड वाले वीडियो से छेड़छाड़ करके यह वीडियो बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले केके मेनन का भी ऐसा वीडियो वायरल हो चुका है।

मनोज बाजपेयी ने दी सफाई

मनोज बाजपेयी ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहता हूं कि मेरा किसी पार्टी से जुड़ाव या लगाव नहीं है। जो वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है वो फेक है, मैंने ऐमजॉन प्राइम वीडियो के लिए एक ऐड किया था जिसे छेड़छाड़ कर बनाया गया है। जो लोग भी इसे शेयर कर रहे हैं मैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसा विकृत कॉन्टेंट ना फैलाएं। लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे भ्रमित करने वाले कॉन्टेंट के चक्कर में ना पड़ें।

लोगों ने X पर लिखा...

मनोज बाजपेयी ने उस वीडियो का लिंक भी शेयर किया है लेकिन ट्विटर पर उसे डिलीट किया जा चुका है। इस पर एक कमेंट है, खुशी है कि आपने क्लीयर कर दिया। लोगों को ऐसी क्लिप पर भरोसा करने से पहले वेरिफाई कर लेना चाहिए लेकिन मुझे यकीन है कि ये वीडियो तेजस्वी यादव के असली अकाउंट से पोस्ट नहीं किया गया था। एक और ने लिखा है, मनोज भाई की नींद खराब कर दी बताओ लेकिन एडिटिंग तगड़ी थी। एक कमेंट है, फर्जी वीडियो से मनोज बाजपेयी ने किया किनारा। ये वीडियो बिहार में वायरल किया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है कि मनोज बाजपेयी तेजस्वी यादव के साथ हैं। एक और ने लिखा है आपको तेजस्वीर यादव और आरजेडी के खिलाफ इस फ्रॉड के लिए केस फाइल करना चाहिए।

