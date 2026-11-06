19 साल छोटे कथित बॉयफ्रेंड हर्ष संग दिवाली पार्टी में पहुंचीं मलाइका, Ex अर्जुन कपूर भी थे मौजूद, वायरल हुआ वीडियो
पार्टी में मलाइका अपने कथित बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन हर्ष मेहता के साथ पहुंचीं। खास बात यह रही कि उनके एक्स-बॉयफ्रेंड और एक्टर अर्जुन कपूर भी इस जश्न का हिस्सा बने।
मुंबई में इन दिनों दिवाली का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में बॉलीवुड फेमस सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने कल अपने घर पर ग्रैंड दिवाली पार्टी रखी। इस खास मौके पर इंडस्ट्री के तमाम सितारे उनकी इस पार्टी में शामिल हुए। इस पार्टी में माधुरी दीक्षित से लेकर वरुण धवन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन सहित तमाम सितारों ने शिरकत की। मनीष की इस दिवाली पार्टी में मलाइका अरोड़ा ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सबका दिल जीता। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान मलाइका के कथित बॉयफ्रेंड ने खींचा। इस पार्टी में मलाइका अपने कथित बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन हर्ष मेहता के साथ पहुंचीं। खास बात यह रही कि उनके एक्स-बॉयफ्रेंड और एक्टर अर्जुन कपूर भी इस जश्न का हिस्सा बने। इस दौरान के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
बॉयफ्रेंड संग पहुंची मलाइका
दरअसल बीते दिनों मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में मलाइका अरोड़ा अपने कथित बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन हर्ष मेहता के साथ पहुंचीं। सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि मलाइका जैसे पार्टी में पहुंचती हैं। हालांकि, उन्होंने मलाइका की तरह रेड कार्पेट पर आकर तस्वीरें नहीं खिंचवाईं, लेकिन पार्टी में एंट्री करते समय वह उनके साथ दिखाई दिए। पार्टी में मलाइका के ग्लैमरस अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया। हर्ष की बात करें तो वो भी ट्रेडिशनल सूट में नजर आए।
पपराजी को नहीं दिया पोज
एक तरफ जहां मलाइका अरोड़ा ने पैप्स को जमकर पोज दिए। वहीं, हर्ष कैमरों से अपना चेहरा छिपाते हुए अंदर जाते नजर आए। पैप्स के लाख बुलाने पर भी मलाइका ने साथ उन्होंने पोज नहीं दिया। पार्टी खत्म होने के बाद भी उन्हें मलाइका के साथ ही वहां से निकलते देखा गया।
एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन भी पहुंचे थे पार्टी में
आपको जानकर थोड़ा हैरानी होगी कि इसी पार्टी में मलाइका अरोड़ा के एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर भी मौजूद थे। हालांकि, अभी इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि पार्टी के दौरान मलाइका और अर्जुन की मुलाकात हुई या नहीं। लेकिन एक ही इवेंट में दोनों की मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान जरूर खींचा। बता दें कि मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया था। हालांकि, बाद में दोनों अलग हो गए। ब्रेकअप के बाद दोनों ने अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक लाइमलाइट से दूर रखा है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री