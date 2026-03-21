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मणिरत्नम और एआर रहमान की जोड़ी आ रही साथ, फिल्म में नजर आएंगी रामायण वाली साई पल्लवी

Mar 21, 2026 03:11 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Maniratnam Upcoming Film: मणिरत्नम ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है। उनकी फिल्म में रामायण एक्ट्रेस साई पल्लवी और साउथ के शानदार एक्टर विजय सेतुपति नजर आएंगे। फिल्म में म्यूजिक एआर रहमान का होगा। 

मणिरत्नम और एआर रहमान की जोड़ी आ रही साथ, फिल्म में नजर आएंगी रामायण वाली साई पल्लवी

मणिरत्नम साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हैं। उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में बनाई हैं। अब मणिरत्नम ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म के ऐलान से फैंस काफी उत्साहित हैं। मणिरत्नम की इस फिल्म में म्यूजिक होगा ऑस्कर विजेता एआर रहमान का। एआर रहमान और मणिरत्नम की जोड़ी जब भी साथ काम करती है, स्क्रीन पर एक शानदार फिल्म उतरती है। मणिरत्नम की नई फिल्म की जानकारी उनकी प्रोडक्शन कंपनी के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज मद्रास टॉकीज पर दी गई।

साई पल्लवी और विजय सेतुपति आएंगे नजर

मणिरत्नम की इस फिल्म में रणबीर कपूर की रामायण में नजर आनेवाली एक्ट्रेस साई पल्लवी होंगी और उनके साथ होंगे साउथ के शानदार एक्टर विजय सेतुपति। पेज पर दी गई जानकारी के मुताबिक, फिल्म में म्यूजिक एआर रहमान का होगा। फिल्म को Lyca Productions और मद्रास टॉकीज प्रोड्यूस करेंगे।

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इससे पहले भी साथ काम कर चुके हैं एआर रहमान और मणिरत्नम

ये पहली बार नहीं है जब मणिरत्नम की फिल्म में एआर रहमान का म्यूजिक होगा। एआर रहमान और मणिरत्नम इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम कर चुके हैं। शाहरुख खान की दिल से से लेकर ऐश्वर्या राय की पोन्नियिन सेल्वन तक में एआर रहमान और मणिरत्नम ने साथ काम किया है।

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फिल्म के ऐलान पर क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स

फैंस एआर रहमान के म्यूजिक को लेकर काफी खुश हैं। दरअसल, इससे पहले खबर थी कि मणिरत्नम की इस फिल्म में साई अभ्यंकर का म्यूजिक होगा। हालांकि, अब साफ है कि फिल्म में एआर रहमान का म्यूजिक होगा। इस बात को लेकर फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं। एक यूजर ने लिखा- अच्छा है फिल्म में साई अभ्यंकर का नहीं एआर रहमान का म्यूजिक है। एके ने लिखा- बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजीशियन, बेस्ट मेल एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस…अब आएगी ब्लॉकबस्टर फिल्म। एक ने लिखा- एआर रहमान प्लस मणिरत्नम हमेशा के लिए। इसके साथ यूजर ने दिल का इमोजी बनाया।

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साई पल्लवी की अपकमिंग फिल्में

मणिरत्नम और विजय सेतुपति की ये साथ में दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले दोनों ने ‘चेक्का चिवंथा वानम’ फिल्म में साथ काम किया गया था। फिल्म को काफी सरहाना मिली थी। साई पल्लवी की बात करें तो वो इस साल रणबीर कपूर की फिल्म रामायण में नजर आएंगी। रामायण में साई पल्लवी माता सीता का रोल निभाती नजर आएंगी। इसके अलावा, साई पल्लवी आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ फिल्म एक दिन में नजर आएंगी। एक दिन सिनेमाघरों में 1 मई को रिलीज होगी। साई पल्लवी की ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म होगी। एक दिन का ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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