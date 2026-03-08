Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मंगल भवन अमंगल हारी…रामायण में नहीं इस फिल्म में गाई गई थी ये चौपाई, इस सिंगर ने दी आवाज, ऐसे बना म्यूजिक

Mar 08, 2026 10:28 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदी फिल्मों में भजनों और भक्ति गीतों को पसंद किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसीदास की लिखी हुई रामायण की ‘मंगल भवन अमंगल हारी’ इस चौपाई की फिल्म में किसने गाया और किसने इसे धुनों में पिरोया?

मंगल भवन अमंगल हारी…रामायण में नहीं इस फिल्म में गाई गई थी ये चौपाई, इस सिंगर ने दी आवाज, ऐसे बना म्यूजिक

हिंदी सिनेमा में कई ऐसी धार्मिक फिल्म बनीं जिसने ऑडियंस के मन में भक्ति की लहर पैदा की। 70 और 80 के दशक में ऐसी कई फिल्में बनीं जिनकी कहानियों से भक्त और भगवान के बीच की दूरी को कम किया। इन्हीं फिल्मों में भगवान के कई गीत गाए गए, भजन सुनाए गए और चौपाई धुन और लय के साथ मिलक रूहानी बन गई। इन भजनों और गानों ने ऑडियंस की रूह को छुआ और आज भी कई गीत मशहूर हैं। ऐसी ही एक फिल्म 1975 में आई थी गीत गाता चल। ये फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की अथिति पर आधारित थी। लेकिन फिल्म के गीतों ने जैसे कमाल कर दिया। इसी फिल्म में रामायण की चौपाई थी 'मंगल भवन अमंगल हारी' थी। इसे जब पहली बार धुनों और लय के साथ सुना तो जैसे कमाल हो गया।

किसने गई रामायण की चौपाई

1975 में आई फिल्म गीत गाता चल में सचिन पिलगांवकर और सारिका ने लीड रोल निभाया था। फिल्म के डायरेक्टर थे हिरेन नाग और प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या। ये एक अनाथ श्याम की कहानी थी जो नाच-गाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। वो भजनों को गाता है। सचिन के किरदार श्याम पर ही रामायण की चौपाई 'मंगल भवन अमंगल हारी' फिल्माई गई थी। लेकिन असल में इसे जसपाल सिंह ने गाया था और इसे तुलसीदास ने लिखा था। इसके बाद इस चौपाई को रामानंद सागर की रामायण में भी सुनाया गया। रामायण के लिए रविंद्र जैन ने गाया था। म्यूजिक भी उन्होंने ही तैयार किया था।

ये भी पढ़ें:जोगी जी धीरे-धीरे…लिखने वाले म्यूजिक कंपोजर ने बनाए थे रामायण के गाने

जसपाल ने गाए ये शानदार गाने

फिल्म गीत गाता चल के सभी गाने बहुत पसंद किए गए थे। लेकिन गीत गाता चल, श्याम तेरी बंसी पुकारे, कर गया कान्हा, श्याम अभिमानी जैसे गाने जबरदस्त हिट हुए थे। इन सभी गानों को जसपाल सिंह ने ही गाया था। ऐसा कहा जाता था कि जसपाल की आवाज सचिन पर जमती थी। उन्होंने सचिन के लिए कई गाने गाए जैसे नदिया के पार के लगभग सभी गाने अंगना में आई बहार भौजी, जोगी जी धीरे धीरे, सांची कहें, गाए थे। इसके अलावा जसपाल ने कई भक्ति गीतों को अपनी आवाज दी। ऐसा भी कहा जाता था कि उन्हें धार्मिक गीत गाने के लिए टाइपकास्ट कर दिया गया था।

ये भी पढ़ें:इस चाइल्ड आर्टिस्ट का हो गया था मर्डर, निभाया था अमिताभ बच्चन का किरदार

जसपाल के गीतों ने बनाई पहचान

जसपाल के गाए अधिकतर गानों को रविंद्र जैन ने अपने म्यूजिक से सजाया था। कई गीतों के बोल भी उन्होंने ही लिखे। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार के वक्त में जसपाल के इन गीतों ने अलग पहचान बनाई जो ऑडियंस पसंद आई।

ये भी पढ़ें:ऐसे थे किशोर कुमार के अंतिम पल, मौत से पहले कही बात निकली सच
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Bollywood News Bollywood News In Hindi Ramayan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।