Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

'मुझे भारत से धोखा मिला, वापस ईरान जाना है', मंदाना के बयान पर भड़के लोग, सुनिए क्या कहा

Mar 03, 2026 06:35 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ईरान में जन्मीं बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने एक इंटरव्यू में भारत के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें अपने घर वापस जाना है। एक्ट्रेस ने कहा कि वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं।

'मुझे भारत से धोखा मिला, वापस ईरान जाना है', मंदाना के बयान पर भड़के लोग, सुनिए क्या कहा

ईरान में जन्मीं बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मंदाना ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें लगता है कि भारत ने उन्हें धोखा दिया है। मंदाना करीमी ने कहा कि वह उस पल का इंतजार कर रही हैं जब वह हमेशा के लिए वापस ईरान लौट जाएंगी। एक्ट्रेस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका और इजरायल के हमले में जान चली गई। खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात बने हुए हैं।

'नया शासन आते ही वापस चली जाऊंगी'

मंदाना करीमी ने इंस्टैंट बॉलीवुड के साथ बातचीत में कहा कि उनके बैग पैक हो चुके हैं और वह भारत छोड़ने की तैयारी में हैं। मंदाना ने कहा, ‘ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई की जगह किसी और को लाने का फैसला किया है, जिससे मैसेज साफ है कि अब इस सत्ता को जाना ही होगा। मैं एक आजाद ईरान का सपना देख रही हूं, जहां महिलाएं जो चाहें वो पहन सकें, अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें और जहां हम दुनिया के लिए खतरा न हों। जिस पल यह ऐलान होगा कि शासन बदल गया है, मैं उसी वक्त ईरान चली जाऊंगी।’

'मुझे लगता है भारत ने मुझे धोखा दिया है'

भारत के साथ अपने रिश्तों पर बात करते हुए मंदाना भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि वह बहुत कम उम्र में भारत आई थीं और इस देश ने उन्हें मॉडलिंग, एक्टिंग और बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन अब उन्हें लगता है कि यहां उनकी कोई आवाज नहीं है। मंदाना ने आरोप लगाया, ‘पिछले 2 महीनों में मैंने मुंबई में बहुत अकेलापन महसूस किया है। मैं ईरान के सपोर्ट में विरोध प्रदर्शनों में गई और खुलकर बात की, जिसकी वजह से मैंने अपने कई तथाकथित दोस्तों को खो दिया। मुझे लगता है कि भारत ने मुझे एक तरह से धोखा दिया है। अब वो वक्त आ गया है कि मैं आगे बढ़ूं।’

ये भी पढ़ें:‘रोजा और रमजान में भी इन लोगों को…’, आयशा को होली मनाते देख भड़के यूजर्स

भारत के साथ 'ब्रेकअप' का बनाया मन

मंदाना करीमी का कहना है कि भारत छोड़ने का फैसला उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां उनके कई दोस्त और यादें जुड़ी हैं, लेकिन अब उन्हें घर की याद सता रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया ने उन्हें वो सब दिया जो उसे देना था, लेकिन अब वो अपने मुल्क वापस जाकर एक आजाद नागरिक की तरह जीना चाहती हैं। मंदाना के इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। एक्ट्रेस के भारत से धोखा खाने वाले बयान पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जहां कुछ लोग एक्ट्रेस की बातों से इत्तेफाक रखते नजर आए, तो वहीं ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है, जो उनसे नाराज दिखे।

ये भी पढ़ें:राजपाल यादव के ‘काम मांगने की जरूरत नहीं’ कमेंट पर सोनू सूद क्या बोले, पढ़ें

कमेंट सेक्शन में भड़के भारतीय यूजर्स

एक्ट्रेस के इस बयान पर लोगों का पारा चढ़ता नजर आया। एक फॉलोअर ने लिखा- पहली फुरसत में निकल। दूसरे ने लिखा- इसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। एक शख्स ने लिखा- कल की जाती आज चली जाओ। हमें भारत में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो भारत के साथ खड़े नहीं हो सकते। एक्ट्रेस के एक फॉलोअर ने लिखा- तुम यह सब सिर्फ भारत में बोल पा रही हो। दूसरे ने लिखा- भगवान करे तुम्हें वहां यहां से ज्यादा आजादी नसीब हो जाए। बाकी जो कुछ कह रही हो वो तुम्हारे भारतीय फैंस जरूर याद रखेंगे। इसी तरह के ढेरों कमेंट लोगों ने एक्ट्रेस की पोस्ट पर किए हैं।

ये भी पढ़ें:'बलि का बकरा' बनाए जाते हैं सेलेब्स, जाह्नवी कपूर बोलीं- करीब से देखा है कैसे..
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
israel iran war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।