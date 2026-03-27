'धुरंधर 2' के इस एक्टर को बिना ऑडिशन मिला अहम रोल, एक्टिंग देख लोग खूब कर रहे तारीफ
मूवी में रणवीर के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, मानव गोहिल, अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार लीड रोल में थे। फिल्म को बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक के स्टार्स के शानदार रिएक्शन मिल रहे हैं।
'धुरंधर 2' की रिलीज के बाद से, आदित्य धर अपने निर्देशन को लेकर और रणवीर सिंह अपनी एक्टिंग को लेकर खूब तारीफें बटोर रहे हैं। यही नहीं फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की भी तारीफ हो रही है कि उन्होंने एक-एक किरदार को बहुत ही परखकर चुना है। फिल्म को लेकर फैंस ही नहीं स्टार्स भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं औ कहानी की तरीफ कर रहे हैं। ऐसे में, अब फिल्म में सुशांत बंसल के किरदार में नजर आए मानव गोहिल ने मूवी को लेकर अपना अनुभव शेयर किया है।
'मैं अब भी उस जादू से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं'
मानव गोहिल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म के कई सीन्स की स्क्रीनशॉट शेयर की है। इसके साथ ही मानव ने लिखा, 'मैं अब भी उस जादू से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं जो आदित्य धर ने रचा है। बंसल का किरदार निभाना मेरे लिए गर्व की बात थी।' फिल्म में, मानव ने सुशांत बंसल का किरदार निभाया है, जो रणवीर सिंह द्वारा निभाए गए जसकीरत सिंह रंगी जैसे भारतीय जासूसों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा संभालते हैं। 'धुरंधर' में मानव के रोल को काफी पसंद किया गया गया है।
मानव गोहिल को कैसे कास्ट किया गया
इससे पहले, इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में, मानव गोहिल ने बताया कि कैसे उन्हें स्क्रिप्ट, डायरेक्टर या मुख्य कलाकारों के बारे में कुछ भी पता न होने के बावजूद इस रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। उन्हें अपने रोल के लिए काम के लिए ऑडिशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मानव ने बताया, 'असल में, यह शुरू से ही कोई चॉइस नहीं थी। मैं अपने परिवार के साथ मसूरी में छुट्टियां मना रहा था, तभी मुकेश छाबड़ा का फोन आया और उन्होंने पूछा कि क्या मेरे पास डेट्स हैं। मैंने हां कहा, और उन्होंने कहा, 'बैंकॉक जाना है।' बस इतना ही। कोई ऑडिशन नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि फिल्म कौन सी है, डायरेक्टर कौन है, कुछ भी नहीं।'
इन शोज में नजर आ चुके मानव गोहिल
मानव गोहिल टीवी जगत के जाने माने एक्टर हैं। मानव साल 2000 से टीवी पर एक्टिव हैं। उन्होंने 'कहानी घर-घर की', 'कुसुम', और 'तेनाली रामा' जैसे लोकप्रिय शोज के साथ-साथ 'सी.आई.डी.' में काम किया है। इसके अलावा मानव ने गुजराती फिल्म 'सप्तपदी' और 'जलेबी रॉक्स' में अभिनय के अलावा थिएटर और कई विज्ञापनों के जरिए भी अपनी पहचान बनाई है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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