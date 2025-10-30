Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMamta Kulkarni Issues Clarification After Claiming He Is Not A Terrorist Says Mera Dawood Ibrahim Se Koi Lena Dena Nahi
दाऊद इब्राहिम पर बोलकर फंसीं ममता कुलकर्णी, सफाई देते हुए बोलीं- मेरा कोई लेना-देना नहीं

दाऊद इब्राहिम पर बोलकर फंसीं ममता कुलकर्णी, सफाई देते हुए बोलीं- मेरा कोई लेना-देना नहीं

संक्षेप: ममता कुलकर्णी ने कुछ दिनों पहले दाऊद इब्राहिम को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी लताड़ा जा रहा था। अब ममता ने अपने उस स्टेटमेंट पर सफाई दी है।

Thu, 30 Oct 2025 07:17 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने दाऊद इब्राहिम और विकी गोस्वामी को लेकर कमेंट किया है। कई सालों से लो प्रोफाइल मैंटेन करने वाली ममता हाल ही में यूपी के गोरखपुर में एक इवेंट में पहुंचीं। यहां उनके दाऊद और विकी पर बयान दिया, जिससे हर तरफ हंगामा मच गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दाऊद से कोई लेना-देना नहीं

इवेंट में ममता ने पुरानी बातों को एड्रेस किया, जिसमें उनका नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जाता था। इस पर उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम से दूर-दूर से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने साफ किया कि उनका नाम किसी और व्यक्ति के साथ जुड़ा था, संभवत: वह अपने पूर्व पार्टनर विकी गोस्वामी की बात कर रही थीं। उन्होंने कहा कि वह कोई देश विरोधी या फिर आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं था।

ममता कुलकर्णी ने कहा, 'किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन अगर आप देखो तो उसने कोई बम धमाका या फिर देश विरोधी काम नहीं किया था। मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन वह आतंकी नहीं है। आपको उसका अंतर भी समझ में आना चाहिए।'

दाऊद से कभी नहीं मिली

ममता ने कहा, ‘आप जब दाऊद का नाम लेते हो जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट किया बॉम्बे के अंदर। कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो...दाऊद का नाम कभी था ही नहीं। दाऊद को तो मैं कभी जीवन में मिली ही नहीं हूं।’

ममता का स्टेटमेंट ऑनलाइन वायरल हो रहा है। कई यूजर्स ने दाऊद के अपराधों को कम आंकने के लिए उनकी आलोचना की है। बता दें कि दाऊद पर 1993 के मुंबई बम विस्फोटों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। वह भारत का मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल में से एक है।

ममता की सफाई

30 अक्टूबर को हालांकि फिर सोशल मीडिया के जरिए ममता ने क्लीयर किया कि उनका स्टेटमेंट विक्की गोस्वामी के लिए थान कि दाऊद के लिए। ममता ने कहा, मेरा दाऊद से कोई लेना-देना नहीं है। महामंडलेश्वर यमाई ममता नंद गिरी।

ममता के बारे में बता दें कि वह अपने समय की पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं और उन्होंने करण अर्जुन, बाजी, सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी फिल्में की हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Mamta Kulkarni

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।