द ट्रेटर्स 2: करोड़ों की संपत्ति... फिर भी मल्लिका शेरावत ने पहनी बड़े-बड़े ब्रांड्स की सस्ती कॉपी? सामने आया झूठ

शालिनी पस्सी की लग्जरी लाइफस्टाइल तो सबने शो द फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स में देखी ही है। अब वह शो द ट्रेटर्स 2 में नजर आ रही हैं जिसमें मल्लिका शेरावत भी हैं।

द ट्रेटर्स का सीजन 2 इन दिनों छाया हुआ है। शो में कई पॉपुलर सेलेब्स हैं जिसमें से मल्लिका शेरावत, रिया चक्रवर्ती और शालिनी पासी भी हैं। अब शो में मल्लिका अक्सर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर बात करती रहती हैं। वहीं शालिनी की लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में तो सब जानते ही हैं। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें शालिनी, मल्लिका के उस दावे पर सवाल खड़ी कर रही हैं जिसमें एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने डोल्चे एंड गब्बाना की ड्रेस पहनी है।

मल्लिका के आउटफिट पर शालिनी का दावा दरअसल, एक एपिसोड में मल्लिका अपनी ग्रीन ड्रेस को बाकी कंटेस्टेंट्स को दिखाती हैं और बोलती हैं कि यह डोल्चे एंड गब्बाना की ड्रेस है। शालिनी लेकिन इस बात को नहीं मानती हैं और इस बारे में श्वेता तिवारी, रिया चक्रवर्ती और रिदा थराना से डिस्कस करती हैं।

शालिनी बोलती हैं कि उन्होंने तब इस चीज को पहचाना जब वह मल्लिका की मदद कर रही थीं माइक्रोफोन एडजस्ट करने में। शालिनी आगे बोलती हैं, एक हफ्ते पहले मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी डोल्चे एंड गब्बाना की और वो ऐसी नहीं थी। मैं जब मल्लिका का आउटफिट एडस्ट कर रही थी तो मैंने ब्रांड देखा। वह झूठ बोल रही हैं। मैं 16-17 साल की उम्र से ऐसी ड्रेस पहन रही हूं। मैंने कस्टम मेड भी बनाई है और मैं फोटोज भी आपको भेज सकती हूं। मैंने वर्साचे की ड्रेस पहनी हैं और एलि साब की भी। लेकिन जो मल्लिका ने पहनी थी वो रियल नहीं थी।

रिया ने मल्लिका को लेकर क्या बताया रिया फिर मल्लिका के साथ हुई एक फैशन कन्वर्जेशन के बारे में भी बताती हैं। वह कहती हैं, यहां आने से पहले मैंने मल्लिका से पूछा था कि ओ पॉली कौनसा ब्रांड है? सब पहन रहे हैं इसे। वह बोलती हैं कि ये काफी टैकी है। वह बोलती हैं कि ये काफी ग्लिट्री ड्रेस है।

शालिनी आगे बोलती हैं कि फिटिंग काफी खराब थी।

मल्लिका ने जब बताया वह हैं टॉम क्रूज की क्रश बता दें कि मल्लिका की ड्रेस के अलावा एक्ट्रेस एक और सब्जेक्ट को लेकर काफी चर्चा में आईं जब उन्होंने दावा किया कि वह हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज की क्रश हैं।