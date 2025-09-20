मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड, इस दिन दिया जाएगा सम्मान
मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह अवॉर्ड 23 सितंबर को होने वाले 71वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मिलेगा।
मलयालम फिल्मों के सबसे बड़े सितारों में गिने जाने वाले मोहनलाल को उनके लंबे और सफल करियर के लिए भारत सरकार ने दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह अवॉर्ड भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे उन दिग्गजों को दिया जाता है जिन्होंने अपने काम से इंडस्ट्री में नई ऊंचाइयां तय की हों। चार दशक से ज्यादा समय से फिल्मों में एक्टिव मोहनलाल ने ऑडियंस को यादगार किरदार दिए हैं और अपनी अलग पहचान बनाई है।
मोहनलाल को मिला दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “मोहनलाल की अद्भुत सिनेमाई यात्रा पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। दिग्गज स्टार को भारतीय सिनेमा में उनके आइकॉनिक योगदान के लिए यह अवॉर्ड दिया जा रहा है।” मंत्रालय ने आगे कहा कि उनका टैलेंट और लगातार मेहनत ने भारतीय फिल्म इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई है।
इस दिन दिया जाएगा सम्मान
सरकार ने बताया कि दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड 2023 मोहनलाल को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 23 सितंबर 2025 को दिया जाएगा। यह सम्मान हर साल उस शख्सियत को दिया जाता है, जिसने भारतीय सिनेमा के विकास और योगदान में खास भूमिका निभाई हो।
मोहनलाल न सिर्फ मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार हैं, बल्कि उन्होंने देशभर के ऑडियंस पर अपनी छाप छोड़ी है। उनकी फिल्मी जर्नी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। उनके काम को सालों से पसंद किया गया है। अब उन्हें सिनेमा जगत का सबसे बड़ा सम्मान दिया जा रहा है।
