आज संडे को देखिए मलयालम सिनेमा की ये 6 बेस्ट कॉमेडी फिल्में, IMDb पर मिली शानदार रेटिंग
मलयालम सिनेमा ने सिर्फ सस्पेंस, थ्रिलर फिल्में ही नहीं दी, कॉमेडी फिल्मों में भी ये आगे रहे हैं। मलयालम सिनेमा की इन कॉमेडी फिल्मों को एक बार जरूर देखा जाना चाहिए। IMDb पर इन फिल्मों को शानदार रेटिंग मिली है। ये हैं मलयालम सिनेमा की 6 शानदार कॉमेडी फिल्में।
पिछले कुछ सालों में मलयालम सिनेमा तेजी से आगे बढ़ा है। अपनी थ्रिलर, सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं मलयाला सिनेमा ने कॉमेडी फिल्में भी बनाई जिसकी कहानी और सीन देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। सीरियस रोल में कमाल करने वाले फहद फासिल जैसे एक्टर जब स्क्रीन पर कॉमेडी करते हैं तो वो फिल्म खास हो ही जाती हैं। ये हैं ,मलयालम सिनेमा की वो 6 शानदार कॉमेडी फिल्में जिन्हें एक बार तो जरूर देखा जाना चाहिए।
कट्टप्पनयिले ऋत्विक रोशन
कट्टप्पनयिले ऋत्विक रोशन एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसका लीड हीरो सारे नियमों को तोड़कर फिल्मों में एंट्री लेता है। इस फिल्म को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली हुई है।
अमर अकबर एंथनी
अमर अकबर एंथनी नाम की एक मलयालम फिल्म भी है किसकी कहानी बेफिक्र तीन दोस्तों की है। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन, जयासुर्या, इन्द्रजीत सुकुमारन लीड रोल में हैं। फिल्म IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है।
न्यान प्रकाशन
न्यान प्रकाशन एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है जिसमें पुष्पा एक्टर फहद फासिल लीड रोल में हैं। फिल्म की कहानी फहद के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है जो विदेश में सेटल होने के सपने देखता है। इस फिल्म को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी देखा जा सकता है।
तेजा भाई एंड फैमिली
तेजा भाई एंड फैमिली नाम की भी एक सुपरक कॉमेडी फिल्म है जिसने ऑडियंस को खूब हंसाया था। इस फिल्म में मलेशिया के एक गैंगस्टर को सीधी लड़की से प्यार हो जाता है। फिर जो कहानी में होता है वो शानदार है।IMDb पर 4.3 की रेटिंग है।
लव एक्शन ड्रामा
लव एक्शन ड्रामा नाम की एक फिल्म है जो साल 2019 में आई थी। इस फिल्म में नयनतारा ने लीड रोल निभाया था। फिल्म की कहानी एक ऐसी किरदार की है जो अपनी पसंद की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सारी हदें पार कर देता है। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को 5.2 की IMDb रेटिंग मिली है।
पडक्कलम
साल 2025 में मलयालम सिनेमा ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था पडक्कलम। ये एक ब्लैक कॉमेडी फैंटसी फिल्म थी जिसकी कहानी एक प्रोफेसर आर उनके स्टूडेंट के बीच बेस्ड थी। फिल्म को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।