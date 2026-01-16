मलाइका अरोड़ा या अर्जुन कपूर, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? 11वीं में फेल हुआ था ये सेलेब

संक्षेप: Malaika Arora vs Arjun Kapoor: अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन आज भी दोनों का नाम साथ में जोड़ा जाता है। आइए आपको बताते हैं कि दोनों में से किसने ज्यादा पढ़ाई की है।

Bollywood Celeb Education Qualification: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा और एक्टर अर्जुन कपूर हमेशा चर्चा में रहते हैं। यूं तो मलाइका और अर्जुन अब रिलेशनशिप में नहीं हैं, लेकिन हाल ही में दिए इंटरव्यू में मलाइका ने अर्जुन के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि अर्जुन हमेशा उनकी जिंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेंगे। यही कारण है कि आज इन दोनों की बात कर रहे हैं और आपको इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताने जा रहे हैं।

मलाइका अरोड़ा मलाइका अरोड़ा ने चेंबूर के स्वामी विवेकानंद स्कूल और ठाणे के होली क्रॉस हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने चर्चगेट के जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की थी। मॉडल और एक्ट्रेस बनने से पहले मलाइका एमटीवी इंडिया में वीजे थीं। उन्होंने अपने करियर के शुरुआत दौर में कई सारे शोज काे होस्ट भी किया था।