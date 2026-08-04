मलाइका अरोड़ा ने खरीदी थार रॉक्स, क्यों चढ़ा सोशल मीडिया यूजर्स का पारा?
Malika Arora Faces Backlash: मलाइका अरोड़ा ने 23.53 लाख की गाड़ी खरीदी है। जहां कुछ सोशल मीडिया उन्हें बधाई दे रहे हैं। वहीं, कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं 23.53 लाख की गाड़ी खरीदने के बाद क्यों ट्रोल हो रहीं एक्ट्रेस?
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने लिए एक शानदार गाड़ी खरीदी है। सोशल मीडिया पर मलाइका का गाड़ी के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग मलाइका अरोड़ा को गाड़ी की बधाई दे रहे हैं। वहीं, कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। दरअसल, मलाइका नई गाड़ी की पूजा कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से वो पूजा कर रही हैं, लोगों को पसंद नहीं आया है।
मलाइका अरोड़ा ने खरीदी नई गाड़ी
मलाइका अरोड़ा का गाड़ी की पूजा वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में मलाइका अरोड़ा आंखों पर काला चश्मा, बॉडी टाइट को-ऑर्ड सेट पहने नजर आ रही हैं। गाड़ी की पूजा करते हुए मलाइका चप्पलें भी पहनी हुई हैं। सोशल मीडिया यूजर्स को मलाइका का पूजा करते वक्त पहनावा पसंद नहीं आया है।
मलाइका पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स
एक यूजर ने मलाइका अरोड़ा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा- मलाइका अरोड़ा ने नई गाड़ी खरीदी है और उसकी पूजा कर रही हैं। पूजा के दौरान साड़ी या सलवार-सूट न पहनकर इतना टाइट आउटफिट पहनना ठीक नहीं लग रहा है।
लोगों ने मलाइका अरोड़ा के कपड़ों को लेकर उठाए सवाल
इसी वीडियो पर एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया- उन्होंने पूजा-आरती करते वक्त चप्पल तक नहीं उतारी। वीडियो देखिए। आप उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- मलाइका को ईसाई धर्म को मानती हैं। ये पूजा-पाठ कर भी क्यों रही है? एक ने कहा- ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। ये लोग सुधरेंगे नहीं। एक ने कहा- भाई चप्पल तो उतार देती। ये कैसी पूजा कर रही है।
एक्ट्रेस के सपोर्ट में भी उठी आवाजें
ट्रोलिंग के बीच कुछ लोग एक्ट्रेस मलाइका का बचाव करते भी नजर आए हैं। एक यूजर ने लिखा- वो आपसे नहीं कह रही हैं कि आप उन्हें फॉलो करें। आपको इतनी परेशानी है तो उन्हें फॉलो करना बंद कर दें। एक ने कहा- आपको किसने हक दिया है कि हिंदू रीति-रिवाजों और कपड़ों को लेकर दूसरों को जज करें? एक ने कहा- कोई कैसे कपड़े पहन रहा है, ये उनकी मर्जी है। आप कौन होती हैं ये तय करने वाली कि उन्होंने कपड़े ठीक पहने हैं या नहीं?
मलाइका ने खरीदी है कौन सी गाड़ी?
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने चमचमाती SUV कार थार रॉक्स खरीदी है। इस कार की कीमत की बात करें तो भारतीय मार्केट में इस कार की कीमत 12.39 लाख से लेकर 23.53 लाख रुपये तक है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना