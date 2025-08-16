मलाइका ने बताया कैसे हुई थी करीना से दोस्ती, इन छोटी बातों को लेकर होती है बहस

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने हाल में करीना और करिश्मा कपूर के साथ अपनी दोस्ती पर बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी दोस्ती कैसे शुरू हुई और इनके बीच किन बातों को लेकर लड़ाइयां होती हैं।

"मलाइका अरोड़ा इंडस्ट्री में कुछ खास लोगों के साथ दोस्ती शेयर करती हैं। उनकी लिस्ट में गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स करीना और करिश्मा कपूर का नाम सबसे ऊपर है। इस गर्ल गैंग को कई मौकों पर साथ में पार्टीज करते देखा गया है, डिनर डेट हो या लंच डेट या कहीं ट्रेवल करने की बात हो तो ये गैंग हमेशा साथ नजर आती है। अब मलाइका ने बताया कि इनकी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे ये चारों इतने सालों तक बिना किसी लड़ाई के एक दूसरे के सुख-दुख के साथी बने हुए हैं।

ऐसे हुई दोस्ती की शुरुआत पिंकविला के साथ बातचीत में मलाइका ने बताया कि उनकी और करीना की दोस्ती की शुरुआत उनकी बहन अमृता की वजह से हुई थी। मलाइका कहती हैं, 'वो मेरी बहन थी। अमू और बेबो अच्छे दोस्त थे। दोनों ने साथ में फिल्मों में काम किया। वो दोनों एक कॉमन दोस्त के जरिए सालों पहले मिलीं और उन्हें जब एहसास हुआ कि दोनों में काफी समानताएं हैं तो इनकी दोस्ती शुरू हुई। मलाइका ने आगे कहा, "उसके बाद दोनों ने कुछ फिल्मों में साथ काम किया और इनकी दोस्ती और गहरी हो गई। इसके बाद दोनों की दोनों बहनें भी साथ आ गई। ये बहनों वाली दोस्ती है।"

साथ हंसे और रोए मलाइका ने आगे अपनी दोस्ती के बारे में बताया, “हम हंसे हैं, रोए हैं, लड़े हैं, घूमे हैं। खाना एक बहुत बड़ी वजह है जो हमें जोड़ता है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि हम सब बहुत मिलते-जुलते हैं। हमारी परवरिश भी एक जैसी रही है। बचपन का बैकग्राउंड और माता-पिता भी एक जैसे हैं। मुझे लगता है कि यही बात हमें एक साथ लाती है। मुझे लगता है कि हम दोनों में बहुत समानताएं हैं। दो लड़कियां, बहनें सिस्टरहुड है।"

नहीं होती लड़ाई मलाइका से जब पूछा गया कि उनके बीच कभी लड़ाइयां होती हैं। इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा, "हो सकता है किसी ने कुछ कहा ही न हो, या कोई कुछ भूल गया हो, और फिर आप उस मुद्दे को ले आते हैं। इस तरह की बातें। बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें।"