एयरपोर्ट पर रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता के साथ दिखीं मलाइका अरोड़ा, एक ही कार में निकले दोनों

एयरपोर्ट पर रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता के साथ दिखीं मलाइका अरोड़ा, एक ही कार में निकले दोनों
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर खबरों में बनी हुईं हैं। हाल में एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। खास बात ये रही कि उनके ठीक पीछे रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता भी नजर आए।
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद से एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रख रही थीं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके नए अफेयर की खबर सामने आई थी। बताया गया था कि मलाइका की जिंदगी में एक 33 साल के शख्स की एंट्री हुई है। मुंबई में हुए एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट में में उन्हें इस शख्स के साथ देखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये डायमंड बिजनेसमैन हर्ष मेहता। इसी कॉन्सर्ट के बाद से दोनों की डेटिंग की खबर सामने आ रही हैं। अब दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर अलग देखे गए।
मलाइका आर हर्ष
मलाइका अरोड़ा और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता को एयरपोर्ट पर साथ स्पॉट किया गया। हालांकि दोनों ने मीडिया के सामने एक साथ नजर आने से पूरी तरह बचने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर को मलाइका और हर्ष एक ही टर्मिनल से बाहर निकले, लेकिन दूरी बनाकर चलते हुए। मलाइका आगे थीं जबकि हर्ष कैज़ुअल आउटफिट और मास्क में उनके पीछे-पीछे बाहर आए। पार्किंग एरिया में जाकर दोनों एक ही कार में बैठते नजर आए। मलाइका पहले कार में बैठीं और कुछ ही सेकंड बाद हर्ष मेहता भी उसी कार में जाते दिखे। इससे एक बार फिर दोनों के रिश्ते चर्चा हो रही है।
अर्जुन से ब्रेकअप
अरबाज के साथ तलाक के बाद मलाइका एक्टर अर्जुन कपूर को डेट कर रही थीं। दोनों को कई मौकों पर एक दूसरे के साथ देखा गया। यहां तक कि कपल ने अपने ट्रिप की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। लेकिन पिछले साल इनके ब्रेकअप की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया था। अब ऐसा माना जा रहा है कि मलाइका आगे बढ़ गई हैं।
शोज में आई नजर
वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में वह ठम्मा के म्यूजिक वीडियो ‘पाइजन बेबी’ में नजर आई थीं। इसके अलावा वह करण जौहर के साथ रियलिटी शो का हिस्सा रहीं। मलाइका भारत के पॉपुलर रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में नवजोत सिंह सिद्धू और शान के साथ बतौर जज दे रही हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।