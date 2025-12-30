अरबाज से तलाक के बाद मलाइका को करना पड़ा विरोध का सामना, बोलीं- परिवार और दोस्तों ने...

संक्षेप: मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के तलाक को काफी समय हो गया है। हालांकि अब सालों बाद मलाइका ने बताया कि कैसे तलाक के दौरान परिवार वाले और दोस्तों ने उन्हें जज किया।

मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान से शादी की थी। दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन साल 2016 में दोनों ने अलग होने की घोषणा की और साल 2017 में दोनों का तलाक फाइनल हुआ। अब मलाइका ने सालों बाद बताया कि जब उनका तलाक हुआ तब उन्हें काफी जज किया गया था फैमिली और दोस्तों द्वारा। इसके अलावा मलाइका ने एक बात का अफसोस भी जताया।

मेरे ऊपर सवाल किए गए इंडिया टुडे से बात करते हुए मलाइका ने कहा, ‘मुझे काफी जजमेंट और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा सिर्फ पब्लिक नहीं बल्कि मेरे दोस्तों और परिवार के जरिए भी। मुझे मेरी च्वाइस के ऊपर सवाल किए गए। लेकिन अच्छी चीज ये है कि मैं अपनी च्वाइस के साथ जुड़ी हूं। मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे नहीं पता था मेरे लिए स्टोर में क्या है। मैं जानती थी कि उस समय मेरे लिए लाइफ में वो मूव लेना ही था। मेरे लिए खुश रहना जरूरी था। लेकिन कोई समझा नहीं। लोग बोलते थे कि कैसे आप अपनी खुशियों को पहले रख सकते हैं? लेकिन मैं खुश थी। ज्यादा से ज्यादा हुआ क्या...मैंने कुछ समय काम नहीं किया और लोग मेरे बारे में बातें करते रहे।’

सिर्फ औरतों को किया जाता है जज मलाइका ने उन लोगों को भी जज किया जो मर्दों से ऐसे सवाल नहीं करते हैं। वह बोलीं, ‘ऐसे सवाल आदमियों से नहीं किए जाते। लेकिन पता चलता है इससे कि हम कैसी सोसाइटी में रहते हैं। आदमियों को कोई जज नहीं करता है। सिर्फ औरतों को ही जजमेंट का सामना करना पड़ता है। लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे, लेकिन अगर आप उससे हटकर अपनी एक अलग लाइफ बनाएंगे तो एक उदारण बनेंगे कि आपने सही किया।’

शादी पर है विश्वास मलाइका ने यह भी कहा कि वह अब भी शादी पर विश्वास करते हैं। वह बोलीं, ‘मैं शादी पर विश्वास करती हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने लिए। अगर ऐसा होता है तो सही है, लेकिन मैं इसको लेकर सोच नहीं रही हूं। मैं शादीशुदा थी। इसके बाद मैंने मूव ऑन किया। मैं रिलेशनशिप में रही, लेकिन अब मैं इससे उब गई हूं। मैं अब भी अपनी लाइफ से प्यार करती हूं। मुझे प्यार का आइडिया पसंद है।’