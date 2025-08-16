Malaika Arora On Finding Love Again Says Never Say Never I Am Hardcore Romantic अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद दोबारा प्यार करने के लिए तैयार मलाइका? बोलीं- मैं रोमांटिक हूं और कभी…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMalaika Arora On Finding Love Again Says Never Say Never I Am Hardcore Romantic

अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद दोबारा प्यार करने के लिए तैयार मलाइका? बोलीं- मैं रोमांटिक हूं और कभी…

मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के तलाक को काफी समय हो गया है। इसके बाद वह अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में भी रही हैं, लेकिन फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब मलाइका सिंगल हैं और सभी जानना चाहते हैं कि वह प्यार को लेकर अब क्या सोचती हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 11:09 AM
share Share
Follow Us on
अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद दोबारा प्यार करने के लिए तैयार मलाइका? बोलीं- मैं रोमांटिक हूं और कभी…

मलाइका अरोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। मलाइका ने पहले अरबाज खान से शादी की थी जिससे उनका एक बेटा भी है। हालांकि शादी के कई साल बाद दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। तलाक के बाद मलाइका और अर्जुन कपूर रिलेशन में आए, लेकिन फिर कुछ साल के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब क्या मलाइका दोबारा प्यार में पड़ने वाली हैं जानें इस पर एक्ट्रेस ने क्या कहा।

दोबारा प्यार को लेकर क्या बोलीं

मलाइका से दरअसल, पूछा गया कि क्या वह दोबारा प्यार करना चाहेंगी तो उन्होंने पिंकविला से बात करते हुए कहा, 'कभी ना नहीं कहो। मैं हार्डकोर रोमांटिक हूं, मैं प्यार में विश्वास करती हूं तो कभी ना नहीं कहो।'

जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए

इसके बाद मलाइका से पूछा गया कि वह अपने यंग सेल्फ को क्या मैसेज देना चाहेंगी तो उन्होंने कहा, अपना समय लो शादी करने के लिए। लड़कियां पता नहीं किया, इतनी जल्दी शादी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा काम कर लो, खुद को इंडीपेंडेंट कर लो। लाइफ को समझो। मैं काफी यंग थी जब मेरी शादी हुई।

करीना और करिश्मा संग दोस्ती पर बोलीं

मलाइका ने इस दौरान करीना और करिश्मा संग दोस्ती पर भी बात की और कहा कि हम हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तो हम रहते हैं और जब हमें जरूरत होती है तो वे रहते हैं। मलाइका बोलीं, ‘अगर आप मुश्किल समय में एक-दूसरे के साथ हैं तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हम हमेशा एक-दूसरे के साथ हैं और चेक करते रहते हैं कि सब सही है।’

मलाइका के बारे में बता दें कि वह कई शोज में बतौर गेस्ट नजर आती हैं, अपना फिटनेस सेंटर हैं और इसके अलावा उनका रेस्टोरेंट भी है।

Malaika Arora

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।