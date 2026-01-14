Hindustan Hindi News
अर्जुन कपूर हैं मलाइका की लाइफ का अहम हिस्सा, नए लिंक-अप पर बोलीं- मेरी मां मुझे…

अर्जुन कपूर हैं मलाइका की लाइफ का अहम हिस्सा, नए लिंक-अप पर बोलीं- मेरी मां मुझे…

संक्षेप:

अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा का भले ही ब्रेकअप हो गया है, लेकिन दोनों ने कभी एक-दूसरे को लेकर नेगेटिव कमेंट्स नहीं किए। अब हाल ही में मलाइका ने अर्जुन को अपनी लाइफ का अहम हिस्सा बताया है।

Jan 14, 2026 07:07 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
मलाइका अरोड़ा का अरबाज खान से तलाक के बाद अर्जुन कपूर संग रिलेशन था। दोनों कई साल तक साथ रहे, लेकिन फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब मलाइका ने अर्जुन संग अपने बॉन्ड और कुछ दिनों से उनका नाम जो नए मिस्ट्री मैन के साथ जुड़ रहा है, इस पर अपनी बात रखी है।

ब्रेकअप पर बोलीं मलाइका

अर्जुन से ब्रेकअप के बाद इक्वेशन पर मलाइका ने द नम्रता जकारिया शो में कहा, ‘मुझे लगता है गुस्सा और हर्ट कुछ समय तक रहता है और सबके साथ ऐसा होता है। हम इंसान हैं और हम सब उस फेज से गुजरते हैं जब गुस्सा आता है, बुरा लगता है या निराशा होती है। ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता है सब ठीक हो जाता है।’

अर्जुन मेरी लाइफ का अहम हिस्सा

मलाइका ने आगे कहा, ‘अर्जुन मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण रहे हैं और वह ऐसे हैं जो मेरी लाइफ का अहम हिस्सा रहे हैं। मैं अब ज्यादा अपने पास्ट को लेकर डिस्कस नहीं करने वाली या फ्यूचर क्या होगा इस बारे में…मेरे लिए वैसे ही काफी कुछ लिखा गया है।’

मिस्ट्री मैन संग डेटिंग की अफवाह पर बोलीं

मलाइका से जब नए मिस्ट्री मैन के साथ डेटिंग की खबरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, लोगों को बात करना पसंद है। अगर आपको किसी के साथ स्पॉट किया जाता है तो बड़ा डिस्कशन हो जाता है। मैं इन बातों को फालतू की हवा नहीं देना चाहती। जब भी मैं बाहर किसी के साथ निकलती, चाहे वो मेरा पुराना दोस्त क्यों ना हो, कोई गे फ्रेंड क्यों ना हो, कोई मैरिड फ्रेंड क्यों ना हो या मैनेजर क्यों ना हो, लोग नाम जोड़ना शुरू कर देते हैं। मेरी मां मुझे कॉल करती हैं और पूछती हैं अब ये कौन है बेबी?

मलाइका ने फिर कहा कि वह जिस प्रोफेशन में हैं, वहां उनकी पर्सनल लाइफ कभी पर्सनल नहीं रहती है और इतने समय के एक्सपीरियंस में वह ये सब चीज समझ चुकी हैं।

