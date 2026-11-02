मलाइका अरोड़ा ने कॉपी किया सलमान खान का डायलॉग, बेटे के आईब्रो सेशन पर लिखा 'इट्स डन ब्रो'

मलाइका अरोड़ा ने कॉपी किया सलमान खान का डायलॉग, बेटे के आईब्रो सेशन पर लिखा 'इट्स डन ब्रो'
मलाइका अरोड़ा ने हाल में बेटे अरहान के आईब्रो सेशन पर कमेंट करते हुए सलमान खान पॉपुलर डायलॉग लिख दिया है। इस डायलॉग को कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लाइक किया है। देखिए ये पोस्ट-
मलाइका अरोड़ा अपने बेटे अरहान खान के बेहद करीब हैं। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया है। मलाइका अक्सर बेटे अरहान के सोशल मीडिया पोस्ट में भी नजर आती हैं। अब एक्ट्रेस ने बेटे के ग्रूमिंग सेशन पर रिएक्शन देते हुए सलमान खान का पॉपुलर डायलॉग बोल दिया है। उन्होंने बेटे के आईब्रो बनवाने वाले पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा 'इट्स डन ब्रो'। उनके इस कमेंट को कई लोगों ने लाइक किया है। अरहान ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें उनका ग्रूमिंग सेशन के साथ कई मस्तीभरी तस्वीरें भी हैं।
अरहान के आईब्रो सेशन पर मलाइका का कमेंट
अरहान ने हाल में अपने कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं। इन तस्वीरों में अरहान को कुकिंग करने से लेकर, म्यूजिक सुनने, आईब्रो बनवाने और नानी के साथ समय बिताते हुए देखा जा सकता है। मलाइका ने सलमान खान का पॉपुलर डायलॉग को कमेंट में लिखते हुए कहा, ‘लिखा 'इट्स डन ब्रो’। एक्ट्रेस के इस डायलॉग को 500 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। दरअसल, कुछ समय पहले सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म करने के लिए सलमान ने उनके लिए पोस्ट शेयर किया था। उस पोस्ट में एक्टर ने अंत में ‘सोनम इट्स डन ब्रो’ लिखा था। तब से लेकर आज तक ये एक पॉपुलर डायलॉग बन चुका है जिसे सेलेब्रिटी तक इस्तेमाल करते हैं।
अरहान पसंद करते हैं प्राइवेसी
अरबाज और मलाइका के बेटे अरहान फिलहाल एक्टिंग और स्पॉटलाइट से दूर अपने चचेरे भाई निर्वान और दोस्तों के साथ समय बिताते हुए देखे जाते हैं। अरहान अपनी मौसी अमृता अरोड़ा के बहुत करीब हैं और अक्सर नानी के साथ क्वालिटी टाइम बिताते देखे जाते हैं।
मलाइका बेटे के साथ चला रही हैं रेस्टोरेंट
मलाइका की बात करें तो एक्ट्रेस रियलिटी शो होस्ट करने के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर पोस्ट शेयर कर फैंस को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी अपडेट देती रहती हैं। कुछ साल पहले मलाइका ने अपने निजी जीवन पर बने शो में भी काम किया था। उस शो का नाम था ‘मूविंग इन विद मलाइका’। इस शो में उनकी निजी जिंदगी को बारीकी से दिखाया गया था। अब फिलहाल मलाइका अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट और इवेंट में बिजी हैं। मलाइका अपने बेटे अरहान के साथ मिलकर मुंबई में एक रेस्टोरेंट भी चला रही हैं। उन्हें अक्सर वहां देखा जाता है।
मलाइका की लव लाइफ
निजी जिंदगी की बात करें तो अर्जुन कपूर से ब्रेक के बाद एक्ट्रेस का नाम 33 साल के डायमंड मर्चंट हर्ष मेहता के साथ जुड़ रहा है। ऐसी रिपोर्ट हैं कि एक्ट्रेस हर्ष को डेट कर रही हैं। दोनों को कई मौकों पर साथ और आसपास देखा गया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
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