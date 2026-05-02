मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान नहीं करना चाहते शादी और बच्चे, मां ने बताई वजह
मलाइका अरोड़ा ने बताया कि उनके बेटे अरहान ने उनसे कहा कि वो शादी और बच्चे नहीं करेंगे। उन्होंने मलाइका से कहा कि आपके ग्रैंडकिड्स (पोते-पोतियां) नहीं होंगे।
मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने बेटे अरहान खान संग अपने बॉन्ड को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि अरहान खान कई बार उन्हें सलाह देते हैं। मलाइका ने कहा कि उनके बेटे की सलाह उन्हें काफी समझदारी वाली लगती हैं, लेकिन कभी-कभी वो उनकी सलाह पर हैरान भी हो जाती है। इसी बातचीत में मलाइका ने बताया कि उनके बेटे ने उन्हें कहा है कि वो शादी और बच्चे नहीं करेंगे।
मां मलाइका को सलाह देते हैं बेटे अरहान खान
टाइम्स एंटरटेनमेंट से खास बातचीत में मलाइका अरोड़ा ने बताया कि उनके बेटे अक्सर उन्हें सलाह देते हैं- ऐसी सलाह जो खोखली या बेतुकी नहीं होती हैं, समझदारी वाली होती हैं। इसी दौरान मलाइका अरोड़ा से पूछा गया कि उनके बेटे की कोई ऐसी बात है जिसे सुनकर वो असमंजस में पड़ गई हों?
क्यों शादी और बच्चे नहीं करना चाहते हैं अरहान खान?
इस सवाल का जवाब देते हुए मलाइका अरोड़ा ने कहा, उसने मुझसे कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो आप ये भूल जाइए कि आपके पोते-पोतियां होंगे। मैंने उनसे पूछा क्यों? तो अरहान ने कहा- मैं किसी बच्चे को ऐसी दुनिया में क्यों लाउंगा जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 और 1000 है? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा?
मलाइका अरोड़ा ने बेटे को क्या दी सलाह
अपने बेटे की बात सुनने के बाद मलाइका ने उनसे कहा, तुम पागल हो? नहीं, तुम्हें इन सब का अनुभव करना चाहिए। लेकिन फिर मैं ऐसी थी कि जो भी तुम चाहो, जो भी तुम तय करो, बस खुश रहना।
मलाइका ने बेटे अहान के बारे में क्या कहा?
मलाइका अरोड़ा ने इस बातचीत में माना कि उनका बेटा उनसे ज्यादा अच्छी सलाह देता है। वो अक्सर अपनी मां से कहते हैं- मॉम आपको चिल करने की जरूरत है। एक्ट्रेस ने कहा कि वो कभी-कभी अपने बेटे से कहती हैं कि उसे ज्ञान देना थोड़ा कम करना चाहिए।
2002 में हुआ था अरहान खान का जन्म
अरहान खान की बात करें तो उनका नाम साल 2002 में हुआ था। अरहान खान मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के बेटे हैं। अब मलाइका और अरबाज खान साथ नहीं हैं। साल 2017 में अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा अलग हो गए थे। इसके बाद साल 2023 में अरबाज खान ने शूरा खान से शादी रचाई। शूरा और अरबाज खान की मुलाकात साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म पटना शुक्ला के सेट पर हुई थी। शूरा खान एक मेकअप आर्टिस्ट हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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