Makkhi Movie Kissa SS Rajamouli Wanted to Show Hero as Iron Man

आयरन मैन की तरह नजर आने वाला था यह हीरो, फिर राजामौली ने दौड़ाए अपने दिमाग के घोड़े

Bollywood Kissa: आयरम मैन जैसा नजर आने वाला था इस फिल्म का लीड हीरो। फिर राजामौली ने चलाया अपना दिमाग और बदल दिया गया यह फैसला।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 05:28 PM
Bollywood Kissa: साल 2012 में आई राजामौली की फिल्म 'मक्खी' सुपरहिट रही थी। फिल्म में किच्चा सुदीप, सामंथा रूथ प्रभु और आदित्य ने लीड रोल प्ले किए थे। फिल्म का निर्देशन 'बाहुबली' फेम निर्देशक एस.एस. राजामौली ने किया था। फिल्म बनाते वक्त राजामौली के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि मक्खी वाले अवतार में फिल्म के हीरो को किस तरह दिखाया जाए। इसके लिए उनके पास कई सारे विकल्प थे, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा जोर था, वो काफी हद तक मार्वल फिल्मों के आयन मैन से मेल खाता है।

आयरन मैन की तरह नजर आती मक्खी

मार्वल फिल्मों के सुपरहीरो आयरन मैन को जिस तरह सुपरहीरो अवतार में दिखाया जाता है, शुरू में राजामौली भी अपने हीरो को उसी तरह दिखाने का सोच रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के घोड़े दौड़ाए और तय किया कि वह अपने हीरो को मक्खी वाले अवतार में पूरा ही दिखाएंगे ताकि उसके इमोशन्स और एक्शन लोगों को पूरी तरह दिखाई पडे़ं और वो इसमें ज्यादा बेहतर ढंग से क्रिएटिविटी दिखा सकें।

राजामौली को दिया गया था यह सुझाव

राजामौली ने एक इवेंट के दौरान बताया, "जब हम सीन्स डेवलप कर रहे थे तब सोच रहे थे कि हम इसे कैसे शूट करेंगे। सवाल यह था कि ठीक है, यहां पर मक्खी को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन हम उसके गुस्से को दिखाएंगे किस तरह? जो सबसे स्वाभाविक सुझाव सभी ने दिया वो यह था कि हमें मक्खी का बहुत ज्यादा क्लोजअप शॉट लेना होगा, और फिर हमें इसके ऊपर नैनी का चेहरा दिखाना है।" लेकिन राजामौली को यह सुझाव जमा नहीं और उन्होंने इसे खारिज कर दिया। बता दें कि आयरन मैन मूवी में भी सुपरहीरो को कुछ इसी तरह से सूट पहनने के बाद दिखाया जाता है।

S S Rajamouli

