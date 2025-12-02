Hindustan Hindi News
मेजर मोहित शर्मा के भाई ने धुरंधर कॉन्ट्रोवर्सी पर तोड़ी चुप्पी, बताया किस बात पर खफा है परिवार

संक्षेप:

Dhurandhar Controversy: धुरंधर में रणवीर के किरदार को मेजर मोहित शर्मा से तुलना होने पर उनका परिवार नाराज है। अब उनके भाई मधुर ने बताया कि आखिर उनका परिवार क्या चाहता है।

Tue, 2 Dec 2025 09:40 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर विवाद में फंस गई है। मेजर मोहित शर्मा के पेरेंट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म पर स्टे लगाने के लिए याचिका दी है। उनके घरवालों का कहना है कि फिल्म में मेजर शर्मा की जिंदगी के अहम हिस्से बिना अनुमति के दिखाए जा रहे हैं। दूसरी ओर डायरेक्टर आदित्य धर डिसक्लेमर दे चुके हैं कि फिल्म मेजर मोहित शर्मा पर नहीं है। अब मोहित के भाई मधुर शर्मा चाहते हैं कि मेकर्स इस बात पर घरवालों को सफाई दे दें क्योंकि सोशल मीडिया पर हर जगह चर्चा है कि यह रणवीर का किरदार मोहित से प्रेरित है। इससे उनके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं।

क्यों खफा है मोहित का परिवार

जबसे धुरंधर का ट्रेलर आया है, सोशल मीडिया पर हर कोई रणवीर के लुक्स और कैरेक्टर की तुलना मेजर मोहित शर्मा से कर रहा है। मोहित के भाई इस वक्त विदेश में हैं। उन्होंने एचटी सिटी से बात की। मधुर बोलते हैं, 'जब से फिल्म अनाउंस हुई है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि फिल्म मेरे भाई पर बेस्ड है। रेप्यूटेड मीडिया चैनल्स और इनफ्लुएंसर्स जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो भी समानता निकाल रहे हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि प्रोड्यूसर्स बता दें कि सच्चाई क्या है।'

क्यों फाइल की गई पिटीशन

आदित्य धर बोल चुके हैं कि फिल्म मोहित शर्मा पर नहीं है, इसके बाद भी पिटीशन क्यों फाइल की गई? इस पर मधुर ने जवाब दिया, 'मेरे सवाल और आदित्य के जवाब में 36-48 घंटे का फर्क है। पिटीशन तब ही फाइल कर दी गई थी।' बता दें कि मधुर ने ट्विटर पर आदित्य धर से सवाल किया था कि क्या फिल्म मोहित पर है?

मां-बाप को नहीं चाहिए फायदा

मधुर आगे बोले, 'मेरे मां-बाप फिल्म से कोई फायदा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोगों का नजरिया संवेदनशील और सहानुभूति भरा रहे, हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए जिसने एक प्यारा बेटा खो दिया। हम चाहते हैं कि जांच-परख कर काम किया जाए ताकि गलती ना हो। अगर फिल्म उन पर बनी है, बस इतना बोल दें, 'सॉरी मैम, हमने आपको सूचित नहीं किया।' अगर नहीं तो बोल दें कि ये सारा हाइप सच नहीं है।' मधुर ने यह भी कहा कि वह मोहित पर फिल्म बनाने के खिलाफ नहीं हैं। वह बोले, 'हमें गर्व होगा अगर उन पर फिल्म बनी। यहां तक कि 2021 में एक फिल्म अनाउंस हुई तो हमने प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट किया था। वह एक लेगेसी छोड़ गए हैं जो आगे बढ़नी चाहिए।'

कोर्ट ने दिए ये निर्देश

मेजर शर्मा 1 पैरा स्पेशल फोर्स से थे। 2009 में मिशन के दौरान उनकी हत्या हो गई थी। बाद में उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था। धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन भी हैं। मेजर मोहित के माता-पिता की याचिका के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म पर स्टे लगाने का आदेश नहीं दिया है बल्कि CBFC को निर्देश दिए हैं कि मोहित के पेरेंट्स के ऑब्जेक्शन का संज्ञान लिया जाए। अगर जरूरत पड़े तो क्लीयरेंस देने से पहले इंडियन आर्मी से भी रिव्यू करवा लें।

