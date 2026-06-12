इम्तियाज की इन 7 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को नहीं पछाड़ पाई 'मैं वापस आऊंगा', पहले दिन हुई इतनी कमाई
Main Vaapas Aaaunga Day 1: इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म इम्तियाज की 7 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को नहीं पछाड़ पाई है। आइए जानते हैं आज फिल्म ने की कितनी कमाई।
मैं वापस आऊंगा आज यानी 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि, फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म 1 करोड़ (नेट) के करीब की कमाई की है। इम्तियाज की मैं वापस आऊंगा उनकी ही 7 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को नहीं पछाड़ पाई है। आइए जानते हैं इम्तियाज की किन फल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन से पीछे रह गई मैं वापस आऊंगा।
मैं वापस आऊंगा डे 1 का कलेक्शन
इम्तियाज की मैं वापस आऊंगा ने आज यानी 12 जून को रात 10 बजे तक 1.15 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की है। सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 5.92 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 10.77 पर्सेंट रही और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 10.85 पर्सेंट रही। इस तरह फिल्म के शोज की टोटल ऑक्यूपेंसी 10.03 पर्सेंट रही।
इम्तियाज की वो फिल्में जिनके फर्स्ट डे कलेक्शन को पछाड़ नहीं पाई मैं वापस आऊंगा
- जब हैरी मेट सेजल: इम्तियाज की ओपनिंग डे कलेक्शन की लिस्ट में पहले नंबर पर साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म जब हैरी मेट सेजल है। फिल्म 4 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 14.69 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी।
2. लव आजकल 2: लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म लव आजकल 2 है। फिल्म 14 फरवरी को रिलीज हुई थी। boxofficeindia.com के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 11.47 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी।
3. तमाशा: लिस्ट में तीसरे नंबर पर साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म तमाशा है। फिल्म 27 नवंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 10.91 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी।
4. रॉकस्टार: लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म रॉकस्टार है। फिल्म 11 नवंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 9.92 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी।
5. लव आजकल: लिस्ट में 5वें नंबर पर साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म लव आजकल 2 है। फिल्म 31 जुलाई को रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 8.02 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।
6. हाईवे: लिस्ट में छठे नंबर पर साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म हाईवे है। फिल्म 21 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन 3.21 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज थी।
7. जब वी मेट: लिस्ट में 7वें नंबर पर साल 2007 में आई फिल्म जब वी मेट है। फिल्म 26 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट थी।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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