Main Vaapas Aaunga: आत्मा में उतर जाएंगे इस फिल्म के ये 6 डायलॉग, बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल कर देगा
एक अधूरी प्रेम कहानी का दर्द कैसा होता है? क्या उस दर्द को समय मिटा देता है। ये दर्द जो दशक बीत जाने के बाद भी नहीं जाता है। ऐसी ही हैइम्तियाज अली की आने वाली फिल्म। 78 साल पहले बिछड़ गई थी प्रेमिका। अब उसका ख्याल मौत के बिस्तर पर आ रहा है। फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ के ये डायलॉग आत्मा में उतर जाएंगे।
फिल्ममेकर इम्तियाज अली अपनी पिछली फिल्मों से प्यार को अलग भाषा में ऑडियंस तक पहुंचा चुके हैं। उनकी फिल्मों में दो प्यार करने वालों और उनकी कहानी को ऐसे दिखाया जाता है जैसे इम्तियाज ने खुद उस कहानी को महसूस किया हो। अब इम्तियाज अली एक और शानदार फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ ले आए हैं। आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, शरवरी, दिलजीत दोसांझ और वेदांग रैना लीड रोल में हैं। फिल्म एक अधूरी लव स्टोरी पर बेस्ड है। बैकग्राउंड में AR रहमान का म्यूजिक सुनाई देता है जो आत्मा को सुकून पहुंचा रहा है। और स्क्रीन पर एक ही किरदार की जवानी और बुढ़ापा दिखाया गया है। और रूह को छू जाने वाले डायलॉग।
इमोशनल कर देगा ये ट्रेलर
ट्रेलर में नजर आते हैं बूढ़े हो चुके नसीरुद्दीन शाह जो 78 साल पहले बंटवारे में अपनी प्रेमिका से अलग हो गए थे। अब मौत से पहले उसे देखने की आखिरी इच्छा है। ये आखिरी ख्वाहिश दिल में ऐसे फंस गई है कि सुकून से मौत भी नहीं आने दे रही। ट्रेलर में बंटवारे का दर्द दिखता है, आखिरी के सीन में एक चिल्लाहट जिसमें किरदार कहता है ‘मैं वापस आऊंगा’। ये चीख जैसे कानों से दिल तक पहुंच गई हो। उतने ही खास हैं इस फिल्म के डायलॉग। ट्रेलर में फिल्म के लीड एक्टर्स ये डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं-
डायलॉग
1. एक सीन है जिसमें लीड किरदार में शरवरी यानी जिया और वेदांग रैना के किरदार कीनू के बीच बातचीत होती है। कीनू, जिया के हाथ एक चिट्ठी देता है। जिया ये बोल कर लौटा देती है कि ‘नज्म तो शायर की जुबानी ही अच्छी लगती है’
2. अगले सीन में कीनू को बंटवारे का डर सता रहा है। वो अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है ‘मैंने कहा था बंटवारा करो, ये जगह हिंदुस्तान में है या नए मुल्क में कैसे पता’।
3. एक सीन आज के समय का आता है। कीनू अब उम्रदराज है। मौत के बिस्तर पर पड़ा जिया को याद कर रहा है। लेकिन मौत भी नहीं आ रही। यहां एक डायलॉग आता है ‘लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में’।
4. आगे जब दिलजीत दोसांझ के किरदार को कीनू और जिया के प्यार के बारे में पता चलता है तो वो कहता है ‘ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 सालों से देखा तक नहीं'।
5. जब बंटवारे की वजह से बिछड़ जाते हैं दोनों। कीनू चीख कर कहता है ‘मैं वापस आऊंगा’। इन तीन शब्द पर ये पूरी फिल्म बनी है।
6. ट्रेलर के अंत में इस अनोखी लव स्टोरी पर दिलजीत का किरदार कहता है ‘ये प्यार जहर की तरह होता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई न तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता’।
बता दें, इम्तियाज अली की पिछली फिल्मों को ऑडियंस ने प्यार दिया है। अब ‘मैं वापस आऊंगा’ का इंजतार हो रहा है। ये फिल्म आने वाली 12 जून को रिलीज होने वाली है।एक्शन फिल्मों के बीच ऑडियंस थिएटर तक इस फिल्म को देखने जाएगी या नहीं ये देखने का इंतजार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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