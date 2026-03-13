Hindustan Hindi News
Main Vaapas Aaunga : मैं वापस आऊंगा टीजर देखकर लोगों को आई लव आज कल की याद, जानें ट्विटर रिव्यू

Mar 13, 2026 05:38 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
दिलजीत दोसांझ, वेदांग राणा और शरवरी वाघ की फिल्म मैं वापस आऊंगा का टीजर रिलीज हो गया है और जानें इस पर लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं।

इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शरवरी वाघ और वेदांग राणा लीड रोल में हैं। रिलीज होते ही टीजर छा गया है। टीजर में ना सिर्फ एक्टर्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस की झलक बल्कि ए आर रहमान के म्यूजिक का भी जादू दिखा।

क्या है टीजर में

टीजर में आप देखेंगे कि इसमें एक बूढ़े आदमी(नसीरुद्दीन शाह) की रोमांटिक स्टोरी दिखाई गई है जो वह 78व साल से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। उनके पोते (दिलजीत दोसांझ) उनके साथ बैठते हैं और फिर शुरू होती है एक लव स्टोरी की।

लोगों के रिएक्शन

अब टीजर को मिल रहे रिएक्शन की बात करें तो इसे वैसे तो ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ को इसमें लव आज कल की झलक दिख रही है। लव आज कल इम्तियाज की ही फिल्म थी जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और गिसेली मोंटेरियो लीड रोल में थे।

एक ने लिखा कि लव आज कल वंस अगेन। वह लव आज कल को अलग-अलग टाइटल्स से बनाते हैं। वहीं एक ने लिखा कि इम्तियाज अली की एक और पोएटिक फिल्म। वहीं एक ने लिखा कि इम्तियाज और पंजाब की कभी खत्म ना होने वाली लव स्टोरी। एक ने लिखा कि इम्तियाज, दिलजीत और ए आर रहमान जब साथ आएंगे तो मतलब एक ब्लॉकबस्टर आने को तैयार है।

इम्तायज ने टीजर को लेकर क्या कहा

टीजर को लेकर इम्तियाज ने कहा, ‘क्या प्यार खो सकता है? क्या किसी के दिल से घर को छीना जा सकता है? सबसे बड़ी स्टोरी है माइग्रेशन की। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे इस स्टोरी को बताने का मौका मिला।’

इम्तियाज ने यह भी कहा कि भले ही फिल्म फिक्शनल है, लेकिन फिल्म रियल लाइफ इवेंट्स पर आधारित है जो लोगों के साथ पार्टिशन के दौरान हुई। उनके मुताबिक पास्ट हमेशा प्रेजेंट रहता है।

कब रिलीज होगी फिल्म

मैं वापस आऊंगा की बात करें तो यह मूवी 12 जून 2026 को रिलीज होगी। पहले यह फिल्म अकेले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी टक्कर है जवानी तो इश्क होना है से है।

दरअसल, पहले है जवानी तो इश्त होना है 5 जून को रिलीज होने वाली थी। लेकिन यश की फिल्म टॉक्सिक ने अपनी रिलीज डेट को 19 मार्च से बदल कर 4 जून कर दिया। बस इस अनाउंसमेंट के बाद वरुण की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के मेकर्स ने अपनी मूवी की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

