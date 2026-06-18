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Main Vaapas Aaunga Day 7: ‘मैं वापस आऊंगा’ के कलेक्शन में आया उछाल, गुरुवार के दिन ‘पेद्दी’ को छोड़ा पीछे

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Main Vaapas Aaunga Box Office Collection Day 7: दिलजीत दोसांझ और शरवरी वाघ की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ को रिलीज हुए सात दिन हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि फिल्म ने एक हफ्ते में कितनी कमाई की है।

Main Vaapas Aaunga Day 7: ‘मैं वापस आऊंगा’ के कलेक्शन में आया उछाल, गुरुवार के दिन ‘पेद्दी’ को छोड़ा पीछे

फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है। गुरुवार (18 जून) के दिन फिल्म के कलेक्शन में उछाल देखने को मिला है। ये उछाल मामूली-सा है, लेकिन ‘कॉकटेल 2’ की रिलीज से एक दिन पहले आया ये उछाल अच्छा है। इसके साथ ही, ‘मैं वापस आऊंगा’ को रिलीज हुए सात दिन हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि फिल्म इन सात दिनों में कैसा प्रदर्शन किया है।

पहला वीकेंड

फिल्म पिछले शुक्रवार यानी 12 जून के दिन रिलीज हुई थी। पहले दिन इस फिल्म ने 1.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। शनिवार को फिल्म ने 1.85 करोड़ रुपये और रविवार को 2.50 करोड़ रुपये का कमाए।

सोमवार से गुरुवार का सफर

सोमवार के दिन छुट्टी न होने के कारण फिल्म के कलेक्शन में गिरावट आई और इसने 1.15 करोड़ रुपये की कमाई की। हालांकि, इसके बाद फिल्म ने मंगलवार और बुधवार को बेहतरीन वापसी की। मंगलवार को 1.65 करोड़ रुपये और बुधवार को 1.75 करोड़ रुपये बटोरे। वहीं गुरुवार यानी आज फिल्म ने 1.99 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

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डे वाइज कलेक्शन

डे 1 - 1.15 करोड़ रुपये

डे 2 - 1.85 करोड़ रुपये

डे 3 - 2.50 करोड़ रुपये

डे 4 - 1.15 करोड़ रुपये

डे 5 - 1.65 करोड़ रुपये

डे 6 - 1.75 करोड़ रुपये

डे 7 - 1.99 करोड़ रुपये

कुल कमाई- 12.04 करोड़ रुपये

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‘पेद्दी’ का कलेक्शन

‘पेद्दी’ को रिलीज हुए 15 दिन हो गए हैं। गुरुवार के दिन राम चरण की फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 1.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। मतलब ‘मैं वापस आऊंगा’ (1.99 करोड़ रुपये) से कम। हालांकि, ‘मैं वापस आऊंगा’ ने कुल 12.04 करोड़ रुपये कमाए हैं। वहीं ‘पेद्दी’ ने 227.65 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

‘मैं वापस आऊंगा’ के बारे में

‘मैं वापस आऊंगा’ को इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी वाघ और वेदांग रैना हैं। जब से ये फिल्म रिलीज हुई है तब से इस फिल्म ने हर दिन 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर की कमाई की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल यानी 19 जून के दिन जब ’कॉकटेल 2' रिलीज होगी तब फिल्म की रफ्तार कम होगी या बढ़ेगी।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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