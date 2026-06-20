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Main Vaapas Aaunga BO Day 8: कॉकटेल 2 का दिखेगा असर, 8 वें दिन फिल्म ने कमाए सिर्फ इतने

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ को लोगों और क्रिटिक्स से तारीफें मिल रही है। लेकिन थिएटर तक ऑडियंस नहीं। 8 दिनों में फिल्म ने इतने करोड़ कमा लिए हैं। आगे का रास्ता मुश्किल होने वाला है।

Main Vaapas Aaunga BO Day 8: कॉकटेल 2 का दिखेगा असर, 8 वें दिन फिल्म ने कमाए सिर्फ इतने

इम्तियाज अली अपनी कहानियों को शानदार तरीके से फिल्मों में उतारने के लिए जाने जाते हैं। उनकी पिछली फिल्मों को भी ऑडियंस ने इन्हीं कहानियों की वजह से पसंद किया है। अब बॉक्स ऑफिस पर उनके डायरेक्शन में बनी फिल्म मैं वापस आऊंगा बनी हुई है। फिल्म बहुत ही खूबसूरत मुद्दे पर बनी है। एक अनोखी प्रेम कहानी है, प्यार में बिछड़े हुए लोग सालों बाद जब मिलते हैं तो क्या होता है। फिल्म को फैंस लेकर क्रिटिक्स से तारीफें मिल रही हैं। लेकिन थिएटर तक वैसी ऑडियंस नहीं। इस फिल्म ने 8 दिनों में अब तक 14 करोड़ की कमाई की है।

अब तक कमाए इतने करोड़

फिल्म पाकिस्तान और भारत के दो ऐसे प्रेमियों की कहानी है जो सालों पहले मिले, प्यार हुआ और फिर देश का बटवारा हो गया। इस बटवारे में बीच साल गुजरते गए और जब मरने का वक्त आया तो दिल आखिरी दफा उसे देखने की चाह रखते हुए जिंदा रहा। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, शरवरी, दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना जैसे एक्टर्स ने अपने काम से छाप छोड़ दी है। वहीं कमाई की बात करें तो फिल्म दूसरे हफ्ते में भी ऑडियंस के लिए तरस रही है। अपने 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 1.90 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। वहीं भारत का नेट कुल कलेक्शन 14.15 करोड़ रुपए हो गया है।

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फिल्मों से था कम्पटीशन

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही है उसकी एक वजह एक साथ रिलीज हुई कई फिल्में भी मानी जा रही हैं। इम्तियाज अली की फिल्म 12 जून को रिलीज हुई थी। इसके साथ मनोज बाजपायी की फिल्म गवर्नर आई थी। उससे पहले वाले हफ्ते में वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है और कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता थिएटर पर बनीं हुईं थीं। अब इस हफ्ते शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल रिलीज हुई है जिसने 13.50 करोड़ रुपए के साथ बेहतर ओपनिंग की है। ऐसे में फिल्म मैं वापस आऊंगा के मोटी कमाई के चांस कम हो गए हैं।

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फिल्म मैं वापस आऊंगा का बजट

फिल्म मैं वापस आऊंगा का बजट करीब 70 करोड़ बताया गया है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 14 करोड़ का कलेक्शन किया है। डिजिटल और सेटेलाइट्स राइट्स बेचे जाने के बाद भी फिल्म का बजट कलेक्ट करना मुश्किल टास्क होने वाला है।

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डिस्क्लेमर: इस खबर में लिखी गई फिल्मों की कमाई की जानकारी Sacnilk से ली गई है। हम इस खबर की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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