'मैं हूं ना' में VFX नहीं था शाहरुख का यह सीन, फराह खान ने इस तरह किया था शूट
अगर आपने शाहरुख खान की फिल्म ‘मैं हूं ना’ देखी है, तो आपको वो सीन जरूर याद होगा जिसमें शाहरुख खान रिक्शा के साथ हवा में उछल जाते हैं और फिर गोलियां चलाते हैं।
फिल्म 'मैं हूं ना' का वो सीन तो आपको भी याद होगा, जिसमें शाहरुख खान एक रिक्शा चलाने के दौरान उसे हवा में काफी ऊंचाई तक उछाल देते हैं। इसके बाद वह हवा में रिक्शा के साथ उड़ते हुए ही गोलियां चलाते हैं। आपको शायद लगा हो कि मेकर्स ने वो सीन VFX से तैयार किया था, लेकिन सच यह है कि यह सीन काफी हद तक रियल है। हालांकि इसे उस तरह नहीं फिल्माया गया था, जैसे आप सोच रहे हैं। तो चलिए करते हैं फिल्म 'मैं हूं ना' के इस आइकॉनिक सीन का VFX ब्रेकडाउन, और समझते हैं कि फराह खान ने इसे कैसे शूट किया।
VFX नहीं सिंगल तस्वीरों से बनाया सीन
शाहरुख खान की फिल्म 'मैं हूं ना' रिलीज हुई थी साल 2004 में, यह उस दौर की बात है जब VFX भारत में ठीक तरह से आया भी नहीं था। तो इस सीन को फिल्माने के लिए डायरेक्टर फराह खान ने अपनी चालाक खोपड़ी लगाई। कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान का हवा में रिक्शे के साथ उड़कर गोलियां चलाना कोई वीडियो फुटेज नहीं बल्कि एक सिंगल फोटो है। फराह खान ने इस फोटो को बहुत कमाल की तकनीक लगाकर वीडियो में कनवर्ट किया था, और यह देखने में इतना कमाल का लगता है कि ज्यादातर लोगों को यह सीन आज भी याद है।
इस तरह फिल्माया गया था यह सीन
मेकर्स ने इस सीन को करने के लिए एक 3D स्टोरी बोर्ड पर पहले इसे इमैजिन करके देखा। इसके बाद उन्होंने विदेश से एक खास मल्टी कैमरा रिंग मंगवाया। यह दरअसल एक विशाल रिंग होता है, जिस पर ढेर सारे कैमरे लगे हुए होते हैं। फराह खान ने इस सीन को करने के लिए विदेश से टेक्नीशियन्स भी मंगवाए थे, ताकि यह एक सीन अच्छी तरह हो सके। इसके बाद शाहरुख खान और रिक्शा को एक बड़ी सी हार्नेस और क्रेन की मदद से हवा में लटकाया। इस रिंग को शाहरुख खान के नीचे और उनकी पोजिशन के चारों तरफ प्लेस किया गया था। एक शॉट में शाहरुख खान के पांव पर बंधी वो बेल्ट्स देखी जा सकती हैं, जिनके जरिए उन्हे हवा में लटकाया गया था।
अलग से डाला गोलियों वाला इफैक्ट
इस तरह जब शाहरुख खान वो सीन देते हैं। तब एक सेकंड में इस कैमरा रिंग ने उनका 360 डिग्री एंगल पर फोटो लिया। इस तरह उस एक पल की चारों तरफ की तस्वीरें मेकर्स को मिल गईं, जिन्हें बाद में एक दूसरे के साथ जोड़कर 360 डिग्री वीडियो वाला फील दिया गया। इसके बाद फराह खान ने शाहरुख खान की गन से गोलियां निकलने वाला इफेक्ट डाला और साथ में साउंड जोड़ दिया। जब यह शॉट पूरा होता है, तो शाहरुख खान हवा में रिक्शा के साथ नीचे आते हैं। यहां से फोटो से वापस मेकर्स ने नॉर्मल वीडियो कैमरा पर शिफ्ट किया था।
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