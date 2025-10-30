Hindustan Hindi News
Mahima Chaudhry spotted in bride Look with Sanjay Mishra Video Goes Viral On Social Media
मिठाई खाकर जाना...,क्या महिमा चौधरी ने 52 साल की उम्र में कर ली शादी? इस एक्टर संग दुल्हन के जोड़े में आईं नजर

मिठाई खाकर जाना...,क्या महिमा चौधरी ने 52 साल की उम्र में कर ली शादी? इस एक्टर संग दुल्हन के जोड़े में आईं नजर

संक्षेप: महिमा चौधरी गूगल पर ट्रैंड कर रही हैं। इसकी वजह है उनका एक वीडियो इंटरनेट पर काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इस वीडियो में 52 साल की महिमा चौधरी दुल्हन के लिबास में देखकर हर कोई हैरान है।

Thu, 30 Oct 2025 12:55 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ महिमा पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं। अक्सर महिमा को इवेंट में स्पॉट किया जाता है। इसी बीच अब महिमा चौधरी गूगल पर ट्रैंड कर रही हैं। इसकी वजह है उनका एक वीडियो इंटरनेट पर काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इस वीडियो में 52 साल की महिमा चौधरी दुल्हन के लिबास में देखकर हर कोई हैरान है। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या उन्होंने शादी कर ली है और हां तो किस्से?

इस एक्टर संग दुल्हन बन महिमा ने दिया पोज

दरअसल, महिमा चौधरी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस सुर्ख लाल जोड़े में नजर आ रही हैं। उनका ब्राइडल लुक देख फैंस को लग रहा है उन्होंने दूसरी बार शादी कर ली है। इस वीडियो में दूल्हे के तौर पर उनके साथ कोई और नहीं बल्कि एक्टर संजय मिश्रा नजर आ रहे हैं। वहीं, पैपराजी के सामने संजय और महिमा एक साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों एक साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं।

क्या है पूरा सच?

अगर आप ये सोच रहे हैं कि महिमा चौधरी ने 52 की उम्र में दूसरी शादी कर ली है तो ऐसा नहीं है। बल्कि उनका ये ब्राइडल लुक उनकी आने वाली फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' के प्रमोशन का एक पार्ट है, जिसमें वो संजय मिश्रा के साथ नजर आएंगी। मूवी में संजय मिश्रा अहम रोल में हैं। इस फिल्म के प्रमोशन का फोटोशूट चलता नजर आया। वहीं, पैपराजी के सामने संजय और महिमा एक साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ की कहा के यहां सामूहिक विवाह हो रहा है और भी किसी को करनी हो शादी तो आ जाओ। मिठाई खाकर जाना। इस वीडियो को देखने के बाद फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं।

शेयर किया था मोशन पोस्टर

बता दें कि महिमा चौधरी ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का मोशन पोस्टर शेयर किया था। इस पोस्ट में संजय मिश्रा और महिमा चौधरी अपने अपने किरदार में नजर आए थे। पोस्टर में एक पचास साल के आदमी की दूसरी शादी का पर्चा छपा दिख रहा है। इसके साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था, 'दुल्हन मिल गई है अब तैयार हो जाइए। क्योंकि बारात निकलेगी जल्द ही। आपके नजदीकी या थोड़ी दूर सिनेमाघरों से।'

