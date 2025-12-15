Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMahima Chaudhry on Accident in Which 67 glass pieces were removed from her face
महिमा चौधरी के चेहरे में घुसे थे कांच के 67 टुकड़े, अजय देवगन की फिल्म में हुआ था भयानक एक्सीडेंट

महिमा चौधरी के चेहरे में घुसे थे कांच के 67 टुकड़े, अजय देवगन की फिल्म में हुआ था भयानक एक्सीडेंट

संक्षेप:

Mahima Chaudhry: महिमा चौधरी के साथ अजय देगवन की फिल्म के दौरान हुआ था भयानक एक्सीडेंट, चेहरे में धंस गए थे कांच के 67 महीन टुकड़े। डॉक्टरों के माइक्रोस्कोप की मदद से निकाला।

Dec 15, 2025 06:57 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा कपूर का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। शाहरुख खान की फिल्म 'परदेस' से डेब्यू करने वाली महिमा चौधरी ने अपने जीवन में उतने संघर्ष देखे हैं, जिनके बाद ज्यादातर लोग जीवन से मायूस हो जाते हैं। शूटिंग के दौरान जानलेवा एक्सीडेंट में बाल-बाल बचना, एक कॉन्ट्रैक्ट के चलते लीगल मामलों में घसीटा जाना, स्तन कैंसर और मैरिड लाइफ में आने वाले उतार-चढ़ावों के बावजूद महिमा चुनौतियों की आंखों में आंखें डाले आगे बढ़ती रहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अजय देवगन की फिल्म के दौरान हुआ था एक्सीडेंट

महिमा चौधरी ने एक पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी की उन पेचीदगियों के बारे में बताया है जिनसे वो जूझकर फिर एक बार पर्दे पर लौट आई हैं। साल 1999 में अजय देवगन और काजोल के साथ फिल्म 'दिल क्या करे' में उनके साथ भयानक हादसा हुआ था जिसमें वो बाल-बाल बची थीं। एक-दो नहीं कुल 67 कांच के टुकड़े उनके चेहरे में गढ़ गए थे।

read moreये भी पढ़ें:
करण जौहर कभी नहीं खाते शादियों में खाना, वजह ऐसी है जो आपने भी जरूर झेली होगी

माइक्रोस्कोप से निकाले गए थे कांच के टुकड़े

सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में महिमा चौधरी ने कहा, "बहुत सारी चुनौतियां रहीं, मेरी पहली ही फिल्म के बाद मुझे लीगल मामलों में घसीटा गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद मैं एक साल तक घर बैठी रही।" सेट पर हुए उस एक्सीडेंट के बारे में याद करते हुए महिमा चौधरी ने बताया, "चेहरे में कांच के 67 छोटे-छोटे टुकड़े धंस गए थे, जिन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे खुरचकर निकाला गया। अगले दिन मेरा चेहरा बहुत ज्यादा सूजा हुआ और शेप ही बिगड़ गई थी। मेरे दोस्त मेरे चेहरे की सर्जरी पर हंस रहे थे। उन्हें लगा कि मेरा किसी से झगड़ा हुआ है और मैं झूठ बोल रही हूं। तब मुझे नहीं पता था कि मैं आगे जिंदगी में क्या करूंगी। यह बहुत मुश्किल वक्त था।"

चर्चा में महिमा चौधरी की अपकमिंग फिल्म

सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'परदेस' के जरिए डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस महिमा चौधरी अभी अपनी अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म थिएटर्स में 19 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है और महिमा चौधरी अभी इसी के प्रमोशन में लगी हुई हैं। महिमा चौधरी के साथ इस फिल्म में संजय मिश्रा उनके साथ लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे। इससे पहले वह फिल्म नादानियां में खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान के साथ नजर आई थीं।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।