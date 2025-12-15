महिमा चौधरी के चेहरे में घुसे थे कांच के 67 टुकड़े, अजय देवगन की फिल्म में हुआ था भयानक एक्सीडेंट

संक्षेप: Mahima Chaudhry: महिमा चौधरी के साथ अजय देगवन की फिल्म के दौरान हुआ था भयानक एक्सीडेंट, चेहरे में धंस गए थे कांच के 67 महीन टुकड़े। डॉक्टरों के माइक्रोस्कोप की मदद से निकाला।

बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा कपूर का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। शाहरुख खान की फिल्म 'परदेस' से डेब्यू करने वाली महिमा चौधरी ने अपने जीवन में उतने संघर्ष देखे हैं, जिनके बाद ज्यादातर लोग जीवन से मायूस हो जाते हैं। शूटिंग के दौरान जानलेवा एक्सीडेंट में बाल-बाल बचना, एक कॉन्ट्रैक्ट के चलते लीगल मामलों में घसीटा जाना, स्तन कैंसर और मैरिड लाइफ में आने वाले उतार-चढ़ावों के बावजूद महिमा चुनौतियों की आंखों में आंखें डाले आगे बढ़ती रहीं।

अजय देवगन की फिल्म के दौरान हुआ था एक्सीडेंट महिमा चौधरी ने एक पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी की उन पेचीदगियों के बारे में बताया है जिनसे वो जूझकर फिर एक बार पर्दे पर लौट आई हैं। साल 1999 में अजय देवगन और काजोल के साथ फिल्म 'दिल क्या करे' में उनके साथ भयानक हादसा हुआ था जिसमें वो बाल-बाल बची थीं। एक-दो नहीं कुल 67 कांच के टुकड़े उनके चेहरे में गढ़ गए थे।

माइक्रोस्कोप से निकाले गए थे कांच के टुकड़े सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में महिमा चौधरी ने कहा, "बहुत सारी चुनौतियां रहीं, मेरी पहली ही फिल्म के बाद मुझे लीगल मामलों में घसीटा गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद मैं एक साल तक घर बैठी रही।" सेट पर हुए उस एक्सीडेंट के बारे में याद करते हुए महिमा चौधरी ने बताया, "चेहरे में कांच के 67 छोटे-छोटे टुकड़े धंस गए थे, जिन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे खुरचकर निकाला गया। अगले दिन मेरा चेहरा बहुत ज्यादा सूजा हुआ और शेप ही बिगड़ गई थी। मेरे दोस्त मेरे चेहरे की सर्जरी पर हंस रहे थे। उन्हें लगा कि मेरा किसी से झगड़ा हुआ है और मैं झूठ बोल रही हूं। तब मुझे नहीं पता था कि मैं आगे जिंदगी में क्या करूंगी। यह बहुत मुश्किल वक्त था।"