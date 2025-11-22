Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMahieka Sharma Reacts To Engagement Rumours With Hardik Pandya Says I Just Wear Good Jewellary
हार्दिक पांड्या संग सगाई की खबरों पर महीका शर्मा बोलीं- मैंने तो सिर्फ...

हार्दिक पांड्या संग सगाई की खबरों पर महीका शर्मा बोलीं- मैंने तो सिर्फ...

संक्षेप:

हार्दिक पांड्या और महीका शर्मा की सगाई की खबरें काफी दिनों से चर्चा में हैं जिस पर अब क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड ने अपना रिएक्शन दिया है। महीका ने बताया कि इस खबर का सच क्या है।

Sat, 22 Nov 2025 01:01 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हार्दिक पांड्या और महीका शर्मा के सगाई की खबरें कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। दरअसल, हार्दिक और महीका की एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें महीका के हाथ में रिंग नजर आ रही है। अब इन खबरों पर महीका ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और बताया सच क्या है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या लिखा महीका ने

महीका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘मैं देख रही हूं कि इंटरनेट डिसाइड कर रहा है कि मैंने सगाई कर ली है, लेकिन मैंने सिर्फ एक अच्छी ज्वैलरी पहनी हुई है जो मैं रोज पहनती हूं।’

महीका ने आगे लिखा, 'अगर मैं प्रेग्नेंसी की अफवाहों से लड़ने के लिए इसमें शामिल हो जाऊं तो मुझे खुशी होगी।'

दरअसल, हार्दिक कुछ समय से खुलकर सोशल मीडिया पर महीका के साथ फोटोज शेयर कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही हार्दिक ने फोटोज शेयर कर रिलेशन की खबरों को कन्फर्म किया है।

हार्दिक और नताशा

बता दें कि महीका से पहले हार्दिक, नताशा के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों का बेटा है। वैसे दोनों ने पहले मई 2020 में शादी की थी, लेकिन फिर फरवरी 2023 में दोनों ने दोबारा शादी की थी। लेकिन फिर 2024 में दोनों ने स्टेटमेंट जारी कर अलग होने की घोषणा की है।

दोनों ने स्टेटमेंट में लिखा था, 4 साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने मिलकर अलग होने का फैसला किया है। हमने अपना बेस्ट दिया है और सब किया जो कर सकते थे। ये काफी मुश्किल फैसला था। अगस्त्य हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है और हमारी लाइफ का सेंटर ही रहेगा। हम मिलकर अगस्त्य की परवरिश करेंगे।

वहीं महीका की बात करें तो वह मॉडल हैं और कई पॉपुलर डिजाइनर्स मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे और तरुण ताहिलियानी के लिए रैम्प वॉक कर चुकी हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Hardik Pandya Natasa Stankovic

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।