हार्दिक पांड्या संग सगाई की खबरों पर महीका शर्मा बोलीं- मैंने तो सिर्फ...

संक्षेप: हार्दिक पांड्या और महीका शर्मा की सगाई की खबरें काफी दिनों से चर्चा में हैं जिस पर अब क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड ने अपना रिएक्शन दिया है। महीका ने बताया कि इस खबर का सच क्या है।

हार्दिक पांड्या और महीका शर्मा के सगाई की खबरें कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। दरअसल, हार्दिक और महीका की एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें महीका के हाथ में रिंग नजर आ रही है। अब इन खबरों पर महीका ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और बताया सच क्या है।

क्या लिखा महीका ने महीका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘मैं देख रही हूं कि इंटरनेट डिसाइड कर रहा है कि मैंने सगाई कर ली है, लेकिन मैंने सिर्फ एक अच्छी ज्वैलरी पहनी हुई है जो मैं रोज पहनती हूं।’

महीका ने आगे लिखा, 'अगर मैं प्रेग्नेंसी की अफवाहों से लड़ने के लिए इसमें शामिल हो जाऊं तो मुझे खुशी होगी।'

दरअसल, हार्दिक कुछ समय से खुलकर सोशल मीडिया पर महीका के साथ फोटोज शेयर कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही हार्दिक ने फोटोज शेयर कर रिलेशन की खबरों को कन्फर्म किया है।

हार्दिक और नताशा बता दें कि महीका से पहले हार्दिक, नताशा के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों का बेटा है। वैसे दोनों ने पहले मई 2020 में शादी की थी, लेकिन फिर फरवरी 2023 में दोनों ने दोबारा शादी की थी। लेकिन फिर 2024 में दोनों ने स्टेटमेंट जारी कर अलग होने की घोषणा की है।

दोनों ने स्टेटमेंट में लिखा था, 4 साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने मिलकर अलग होने का फैसला किया है। हमने अपना बेस्ट दिया है और सब किया जो कर सकते थे। ये काफी मुश्किल फैसला था। अगस्त्य हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है और हमारी लाइफ का सेंटर ही रहेगा। हम मिलकर अगस्त्य की परवरिश करेंगे।