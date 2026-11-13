'मुझे पता है उस दिन तनुश्री दत्ता के साथ क्या हुआ था', नाना पाटेकर पर लगे MeToo आरोपों पर बोले महेश मांजरेकर
महेश मांजरेकर ने नाना पाटेकर के निधन के कई दिनों बाद अब उनपर लगे मीटू आरोपों पर अपनी बात रखी है। महेश ने बताया कि उन्हें पता है उस दिन तनुश्री के साथ क्या हुआ था।
नाना पाटेकर पर तनुश्री दत्ता ने कई साल पहले मीटू के जरिए सेक्शुअनल हैरसमेंट और फिल्म हॉर्न ओके के सेट पर गलत बिहेवियर का आरोप लगाया था। यहां तक कि कुछ दिनों पहले जब नाना पाटेकर का निधन हुआ तब भी तनुश्री ने नाना के खिलाफ काफी बोला था और कहा था कि ईविल डेड। अब नाना के दोस्त और एक्टर महेश मांजरेकर ने इस मामले पर अपनी बात रखी और कहा कि इसे बिना किसी वजह के फिर से चर्चा में लाया गया।
मबेश बोले फालतू में मुद्दे को उठाया गया
न्यूज 18 मराठी से बात करते हुए महेश ने कहा कि वह फिल्म हॉर्न ओके के सेट पर मौजूद सभी लोगों को जानते थे और वह जानते हैं कि सेट पर क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि इस कॉन्ट्रोवर्सी को फालतू में हाइलाइट किया गया था। महेश ने कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं। भले ही बाकी सब उनका सपोर्ट करें, लेकिन अगर एक इंसान भी सपोर्ट न करे तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगेगा। ये ठीक है, लेकिन फिर वो पुराने मैटर को उठाकर ले आएंगे। मुझे पता है उस दिन क्या हुआ था। सेट पर जो भी लोग मौजूद थे वो मुझे जानते हैं और मैं जानता हूं वहां कौन-कौन मौजूद थे। उसे फालतू में हाइलाइट किया गया।
सेट पर मौजूद लोगों ने उन्हें क्या बताया था
महेश ने कहा कि जो लोग सेट पर मौजूद थे उन्होंने उनसे बात की थी और वे बोले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। महेश बोले, नाना ने काफी कुछ सफर किया है। ये सब चीजें इग्नोर करनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से सब अपने ओपीनियन देते हैं और इससे बच नहीं सकते।
तनुश्री ने क्या लगाया था आरोप
बता दें कि साल 2018 में तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया था कि साल 2008 में फिल्म हॉर्न ओके के सेट पर नाना ने उनके साथ गलत बिहेव किया था और उन्हें गलत तरीके से छुआ था एक गाने की शूटिंग के दौरान। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि जब उन्होंने नाना के खिलाफ आवाज उठाई तो इसके बाद उन्हें काफी परेशान किया गया था। उनपर कुछ लोग हमला करते थे। जब भी वह कहीं जाती तो कोई उनका पीछा करता था।
नाना पाटेकर का निधन
नाना के बारे में बता दें कि 8 अक्टूबर 2026 को गोवा में उनका निधन हो गया था। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ था। वहीं पुणे में उनके फार्म हाउस में ही नाना का अंतिम संस्कार हुआ था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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