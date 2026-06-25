महेश भट्ट ने अपनी मां पर बनाई ये फिल्म, ताउम्र तड़पती रहीं, पति ने मरने के बाद भरी थी मांग, एक्टर को मिला नेशनल अवॉर्ड
इस फिल्म में महेश ने अपनी मां के जीवन के साथ-साथ वो सारी चीजें दिखाई, जिसका मलाल उन्हें आज तक है। खास बात ये है कि इस फिल्म में महेश की मां शिरीन मोहम्मद का रोल इस फिल्म में उनकी पोती यानी पूजा भट्ट ने निभाया था। इस फिल्म के एक्टर को नेशनल अवॉर्ड मिला था।
हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्देशक, निर्माता और लेखक महेश भट्ट आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपने करियर में महेश ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। पर्दे पर महेश ने कई कहानियां दिखाई हैं। वो अपनी फिल्मों में बेबाक कहानियां दिखाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं महेश भट्ट ने अपनी ही मां के जीवन पर फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में महेश ने अपनी मां के जीवन के साथ-साथ वो सारी चीजें दिखाई, जिसका मलाल उन्हें आज तक है। खास बात ये है कि इस फिल्म में महेश की मां शिरीन मोहम्मद का रोल इस फिल्म में उनकी पोती यानी पूजा भट्ट ने निभाया था। इस फिल्म के एक्टर को नेशनल अवॉर्ड मिला था। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म?
ये है महेश की मां पर बनी वो फिल्म
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उस फिल्म का नाम 'जख्म' है। साल 1998 में महेश भट्ट ने अपनी मां शिरीन मोहम्मद की लाइफ पर बेस्ड 'जख्म' फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में शिरीन का किरदार उनकी बेटी पूजा भट्ट ने निभाया था। नागार्जुन ने महेश के पिता का रोल प्ले किया था। फिल्म में महेश के बचपन का रोल कुणाल खेमू ने निभाया था और जवानी का अजय देवगन ने प्ले किया था। इस फिल्म बॉक्स बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। फिल्म की कहानी लोगों को बहुत पसंद आई थी। इसने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई की थी। सोनाली बेंद्रे भी फिल्म में थीं।
पहले से शादीशुदा थे महेश के पिता
महेश भट्ट ने अरबाज खान के चैट शो में बताया था, 'हिंदू इलाके में रहने की वजह से उनकी मां को अपना धर्म छिपाकर रहना पड़ा था। जिन्होंने अपनी पहचान छुपाई, क्योंकि वे एक हिंदू क्षेत्र में रहते थे। उसने कहा कि वह केवल इतना चाहती थी कि उसे महेश के पिता नानाभाई भट्ट स्वीकार करें, जो एक हिंदू थे। नानाभाई पहले से ही शादीशुदा थे और उनका अपना परिवार था। महेश की मां को नानाभाई के परिवार ने कभी उनका हक नहीं दिया क्योंकि वो मुस्लिम धर्म की थीं।'
पति के लिए ताउम्र तड़पती रहीं थी महेश भट्ट की मां
महेश ने आगे बताया था, 'उन्होंने बताया कि उन्हें कभी पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ। पारिवारिक क्लेश की वजह से नानाभाई दो फैमिली के बीच बंट कर रह गए थे। वो कभी-कभी उनकी मां से मिलने आते थे। उनकी मां ने ही अपने बच्चों को अकेले पाला। महेश को इस बात का भी मलाल है कि उनकी मां को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली और साल 1998 में उनकी मां का देहांत हो गया था।'
मां की मौत के बाद पिता ने भरी थी मांग
बातचीत में उन्होंने खुलासा किया कि शादी नहीं हुई और पिता ने भी समाज के सामने कभी नहीं स्वीकारा। वहीं, जब उनकी मां का निधन हुआ तो उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पिता नानाभाई भट्ट यहां पहुंचे और उन्होंने पहली बार उनकी मांग में सिंदूर लगाया था। लेकिन महेश की मां की आखिरी इच्छा थी कि उनका हिंदू रीति रिवाज से नहीं बल्कि मुस्लिम परंपरा के अनुसार उन्हें दफनाया जाए।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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