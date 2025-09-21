अक्षय कुमार को स्टंट करते देख डर गए थे महेश भट्ट, बोले-एक्टर की जान को था खतरा

बॉलीवुड फिल्ममेकर महेश भट्ट ने हाल में बताया कि फिल्म अंगारे की शूटिंग के दौरान उन्होंने अक्षय कुमार को एक्शन करते देखा अपनी आंखें बंद कर ली थीं। एक्टर की जान जाने का खतरा था।

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्शन स्टार कहा जाता है। मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग हासिल करने वाले अक्षय अपने खतरनाक स्टंट्स खुद करने के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि वे पहले स्टंटमैन हैं, फिर एक्टर। यही जुनून उन्हें बार-बार जोखिम उठाने पर मजबूर करता है। अक्षय की इसी दीवानगी का किस्सा हाल ही में सामने आया, जब फिल्ममेकर महेश भट्ट ने ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के फिनाले में एक पुराने हादसे को याद करते हुए बताया कि किस तरह अक्षय ने उनकी आंखों के सामने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी।

महेश भट्ट ने आंखें कर ली थीं बंद महेश भट्ट ने वीडियो मैसेज में कहा, “अगर हॉलीवुड में टॉम क्रूज है, तो हमारे पास अक्षय कुमार हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने कितना खतरनाक स्टंट किया था। स्टंट मास्टर ने कहा था कि अगर हीरो एक बिल्डिंग से दूसरी पर कूद जाए तो सीन में जान आ जाएगी। मैंने मना किया, क्योंकि इसमें जान जाने का भी खतरा था। लेकिन अक्षय ने कहा, ‘फिक्र मत करो, मैं कर लूंगा।’ उस पल मैंने आंखें बंद कर लीं और पीछे हट गया। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक तालियां गूंजने लगीं। तब जाकर राहत मिली कि अक्षय सुरक्षित उतर चुके हैं। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगता है, यही वो नींव है, जिस पर वह आज खड़े हैं।”