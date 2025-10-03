महेश भट्ट ने पैसे के लिए पान में छिपाकर खिलाया था इंसान का मांस, सुनकर भड़के लोग

महेश भट्ट अपने एक रीसेंट बयान पर ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने बताया था कि पैसों की तंगी में एक बार इंसान को आदमी का मांस खिला चुके हैं। लोग लिख रहे हैं कि आलिया ने जो इज्जत कमाई, महेश उसे डुबा रहे हैं।

पूजा भट्ट के पॉडकास्ट पर महेश भट्ट ने अपने और दोस्त अरुण देसाई के स्ट्रगल के दिनों की एक घटना बताई। इस पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में पुराने दिनों की एक घटना बताई थी, जब वह 20 साल के आसपास रहे होंगे। पैसों की तंगी में एक तांत्रिक के कहने पर एक इनवेस्टर को इंसान का मांस खिला दिया था।

हाथ में रम लिए था तांत्रिक महेश भट्ट ने पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में बताया कि इनवेस्टर से मिलने बिहार जाने से पहले वह वाराणसी पहुंचे, जहां गुरुजी थे। महेश बोले, 'गुरुजी से मिलने के लिए बहुत से गरीब लोगों की लाइन लगी थी। वह तांत्रिक थे, जो कि एक यंग लड़का था। हाथ में रम की बोतल लेकर नाच रहा था।' महेश भट्ट ने बताया कि तांत्रिक को लग गया था कि महेश भट्ट इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। उसने महेश और अरुण से कहा कि अगले दिन आएं।

कागज में दिया मांस का टुकड़ा महेश ने आगे बताया, 'उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और इसकी पुड़िया बनाई, बताया कि इसमें इंसान का मांस है जो कि घाट से लाया गया है। वह बोले, 'इसको ले जाकर अपने इन्वेस्टर को खिला दो, वह आपको पैसे दे देगा।'' महेश भट्ट ने बताया कि उन्हें लगा कि खजाने की चाबी मिल गई।

पान में खिला दिया मांस दोनों लोग जब गया पहुंचे तो पाया कि उनका इनवेस्टर गया के दूरदराज इलाके में रहने वाला जमीदार है। वह मच्छरदानी लगाकर बैठता था और बंदूकधारी सिक्योरिटी थी। दिक्कत ये आ रही थी कि किसी को इंसानी मांस कैसे खिलाया जाए? इस पर एक तरकीब सोची कि पान में रखकर ये मांस खिलाया जाएगा।

नहीं मिला पैसा महेश भट्ट ने बताया, 'धीरे से वह पान अपने मुंह के पास ले गया फिर चबाने लगा। हमें लगा कि तीर निशाने पर लग गया है।' महेश भट्ट सोचने लगे कि अब तो उनकी पैसे की दिक्कत दूर हो जाएगी। एक महीने बाद अरुण देसाई से पता चला कि इनवेस्टर ने उन्हें पैसे नहीं दिए।