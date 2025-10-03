Mahesh bhatt trolled as he recalls feeding human flesh to an investor for money महेश भट्ट ने पैसे के लिए पान में छिपाकर खिलाया था इंसान का मांस, सुनकर भड़के लोग, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडMahesh bhatt trolled as he recalls feeding human flesh to an investor for money

महेश भट्ट ने पैसे के लिए पान में छिपाकर खिलाया था इंसान का मांस, सुनकर भड़के लोग

महेश भट्ट अपने एक रीसेंट बयान पर ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने बताया था कि पैसों की तंगी में एक बार इंसान को आदमी का मांस खिला चुके हैं। लोग लिख रहे हैं कि आलिया ने जो इज्जत कमाई, महेश उसे डुबा रहे हैं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 11:48 AM
share Share
Follow Us on
महेश भट्ट ने पैसे के लिए पान में छिपाकर खिलाया था इंसान का मांस, सुनकर भड़के लोग

पूजा भट्ट के पॉडकास्ट पर महेश भट्ट ने अपने और दोस्त अरुण देसाई के स्ट्रगल के दिनों की एक घटना बताई। इस पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में पुराने दिनों की एक घटना बताई थी, जब वह 20 साल के आसपास रहे होंगे। पैसों की तंगी में एक तांत्रिक के कहने पर एक इनवेस्टर को इंसान का मांस खिला दिया था।

हाथ में रम लिए था तांत्रिक

महेश भट्ट ने पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में बताया कि इनवेस्टर से मिलने बिहार जाने से पहले वह वाराणसी पहुंचे, जहां गुरुजी थे। महेश बोले, 'गुरुजी से मिलने के लिए बहुत से गरीब लोगों की लाइन लगी थी। वह तांत्रिक थे, जो कि एक यंग लड़का था। हाथ में रम की बोतल लेकर नाच रहा था।' महेश भट्ट ने बताया कि तांत्रिक को लग गया था कि महेश भट्ट इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। उसने महेश और अरुण से कहा कि अगले दिन आएं।

कागज में दिया मांस का टुकड़ा

महेश ने आगे बताया, 'उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और इसकी पुड़िया बनाई, बताया कि इसमें इंसान का मांस है जो कि घाट से लाया गया है। वह बोले, 'इसको ले जाकर अपने इन्वेस्टर को खिला दो, वह आपको पैसे दे देगा।'' महेश भट्ट ने बताया कि उन्हें लगा कि खजाने की चाबी मिल गई।

पान में खिला दिया मांस

दोनों लोग जब गया पहुंचे तो पाया कि उनका इनवेस्टर गया के दूरदराज इलाके में रहने वाला जमीदार है। वह मच्छरदानी लगाकर बैठता था और बंदूकधारी सिक्योरिटी थी। दिक्कत ये आ रही थी कि किसी को इंसानी मांस कैसे खिलाया जाए? इस पर एक तरकीब सोची कि पान में रखकर ये मांस खिलाया जाएगा।

नहीं मिला पैसा

महेश भट्ट ने बताया, 'धीरे से वह पान अपने मुंह के पास ले गया फिर चबाने लगा। हमें लगा कि तीर निशाने पर लग गया है।' महेश भट्ट सोचने लगे कि अब तो उनकी पैसे की दिक्कत दूर हो जाएगी। एक महीने बाद अरुण देसाई से पता चला कि इनवेस्टर ने उन्हें पैसे नहीं दिए।

लोग कर रहे ट्रोल

महेश भट्ट के इस बयान पर रेडिट पर चर्चा हो रही है। कई लोग महेश भट्ट के स्टेटमेंट पर हैरानी जता रहे हैं। एक ने लिखा है, बैग में लेकर घूम रहे होंगे तो बदबू नहीं आई होगी। एक ने लिखा है, भाई ये क्या आदमी है। एक कमेंट है, इनको थेरपी की जरूरत है या मेंटल चेकअप करवाना चाहिए। एक ने लिखा है, और नीतूजी को यह फैमिली बढ़िया लगी। कैट की फैमिली में ऐसे मॉन्स्टर तो नहीं थे। एक ने लिखा है, आलिया ने जो नाम कमाया है, पापा उसे डुबाने में लगे हैं।

Mahesh Bhatt Alia Bhatt

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।