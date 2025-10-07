लड़के बोले इसका पैंट उतारकर चेक करो कि... महेश भट्ट ने बताई बचपन की शॉकिंग घटना

महेश भट्ट मुस्लिम मां और हिंदू पिता के बेटे हैं। उनके पिता की हिंदू पत्नी थीं वह उनके साथ ही रहते थे। महेश को इस वजह से काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ीं। अपनी बेटी के पॉडकास्ट में उन्होंने एक पुरानी घटना बताई है।

महेश भट्ट अपनी फिल्मों में जिंदगी की हकीकत दिखाते हैं। उनकी मूवी जख्म मां शिरीन मोहम्मद अली के जीवन पर आधारित थी। अब अपनी बेटी पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में महेश भट्ट ने अपनी जिंदगी की एक शॉकिंग घटना बताई है। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार कुछ लड़कों ने उनको बुली किया था और मां को भद्दी गालियां दी थीं। उसके बाद से उन्होंने अपने जीवन का सच नहीं छिपाया कि उनके पिता साथ नहीं रहते।

जब चार लड़कों ने महेश को पकड़ा पूजा भट्ट के पॉडकास्ट पर महेश भट्ट ने बताया, 'अचानक चार बड़े लड़कों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मुझे बुरी तरह से पकड़कर दीवार पर धक्का दिया। मैं डर गया और मेरे दिल की गहराई से चीख निकली कि भगवान मुझे बचा लो। लेकिन भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वे शांत ही रहे।'

मां को दीं भद्दी गालियां महेश भट्ट ने बताया कि वह उन लड़कों से गिड़गिड़ा रहे थे कि जाने दें लेकिन वे उन्हें परेशान करते रहे। उनमें से एक बोला, 'इसका पैंट उतारो' महेश भट्ट बोले, 'मैं चिल्लाया, ऐसा क्यों कर रहे हो? वे बोले, 'चेक करना चाहते हैं कि तुम हममें से एक हो या नहीं। क्या तुम्हारी मां तुम्हारे पिता की रखै* नहीं थीं? वह एक मुस्लिम *** है और वह भद्दा डांस करती थी। तो तुम्हारा नाम महेश क्यों है?' मुझे बहुत दुख हुआ और बुरी तरह रोने लगा।'

पूछा, कहां हैं पिता? जब महेश ने उन लड़कों को धमकी दी कि अपने पिता से शिकायत करेंगे तो लड़के हंसने लगे और बोले, 'बताओ जरा तुम्हारे पिता कहां हैं? कहां रहते हैं, तुम्हारे घर में? सच बताओ तो तुम्हें जाने देंगे।'