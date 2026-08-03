लोग एडल्ट स्टार को पत्नी बनते नहीं देखना चाहते..., सनी लियोनी की ‘जिस्म 2’ पर बोले महेश भट्ट
सनी लियोनी ने महेश भट्ट की फिल्म ‘जिस्म 2’ से बॉलीवुड में कदम रखा था। आइए आपको बताते हैं कि एडल्ट इंडस्ट्री से सनी की हिंदी फिल्मों में एंट्री कैसे हुई थी।
सनी लियोनी के लिए हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। दरअसल, भारत आने से पहले सनी लियोनी एडल्ट इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम थीं। ऐसे में उन्होंने फिल्मों में कदम रखने से पहले बिग बॉस में हिस्सा लिया था और वहां से उन्हें फिल्म मिली थी। लेकिन उन्हें ये पहली फिल्म मिली कैसे थी? इस बात का खुलासा महेश भट्ट ने किया है।
सनी लियोनी की एंट्री से मचा था बवाल
'द रश्मि विराग शो' को दिए इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया कि साल 2003 में आई 'जिस्म' की सफलता के बाद पूजा भट्ट इसका सीक्वल बनाना चाहती थीं। पूजा ने बिना किसी स्टार को फाइनल किए, एक पोस्टर जारी कर दिया था और फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया था। पोस्टर वायरल हो गया और पूजा पर जल्द से जल्द कास्टिंग करने का दबाव आ गया। उसी समय रिएलिटी शो 'बिग बॉस 5' में सनी लियोनी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी। एक एडल्ट स्टार को टीवी पर देश लोग भड़क गए थे और बवाल शुरू हो गया था।
इस इंसान की वजह से सनी लियोनी और महेश भट्ट की हुई थी मुलाकात
महेश भट्ट ने याद करते हुए बताया, 'विरोध प्रदर्शन की वजह से वायकॉम18 के तत्कालीन COO और मेरे दोस्त राज नायक परेशान थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बिग बॉस के घर के अंदर जाऊं और सनी को फिल्म ऑफर करूं। उन्होंने मुझे ऐसा करने को इसलिए कहा क्योंकि मैं लीक से हटकर कास्टिंग करता हूं।' महेश भट्ट ने उनकी बात नाम ली और बिग बॉस के घर के अंदर जाकर सनी से मुलाकात की। बातचीत के बाद उन्हें लगा कि सनी से एक्टिंग कराई जा सकती है। फिर बस, महेश भट्ट ने पूजा भट्ट से बात की और 'जिस्म 2' के लिए सनी के नाम दे दिया।
पूजा भट्ट के दिमाग में थी ये एक्ट्रेस
बता दें, पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो साल 2003 में अपनी पहली 'जिस्म' में सनी लियोनी को कास्ट करना चाहती थीं। उस समय उन्होंने सनी के मैनेजर से बात भी की थी, लेकिन 'पेंटहाउस' के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में होने के कारण सनी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाई थीं। इसके बाद ये रोल बिपाशा बासु के पास चला गया।
इतनी फेमस होने के बाद भी क्यों नहीं चली फिल्म?
'जिस्म 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी। शुरुआती तीन दिनों में फिल्म 100% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही थी। लेकिन फिर ठप पड़ गई थी। इस पर महेश भट्ट ने कहा कि दर्शकों को लगा था कि एक एडल्ट स्टार स्क्रीन पर आ रही है तो बोल्ड सीन्स होंगे, जबकि फिल्म में उन्हें एक अलग अंदाज में दिखाया गया था। लोग किसी एडल्ट स्टार को पत्नी बनते नहीं देखना चाहते थे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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