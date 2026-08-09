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पूजा भट्ट जैसी वाइब्रेंट है राहा…महेश भट्ट बोले-रणबीर-आलिया से आगे निकलेगी नातिन

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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महेश भट्ट ने हाल में बताया कि आलिया और रणबीर की बेटी राहा कपूर की पर्सनालिटी उनकी बड़ी बेटी पूजा भट्ट की तरह है। डायरेक्टर ने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में राहा अपने पेरेंट्स से भी आगे निकल जाएगी। वो घर की सबसे चंचल बच्ची है।

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पूजा भट्ट जैसी वाइब्रेंट है राहा

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा कपूर सबसे पॉपुलर स्टारकिड में से एक मानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर राहा की तस्वीरें और वीडियो वायरल होती हैं। अब नाना महेश भट्ट ने राहा के चंचल स्वाभाव और उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि राहा की एनर्जी शानदार है और वो पूरे घर पर छा जाती है। उन्होंने आगे कहा कि राहा पूजा भट्ट की तरह हैं और आने वाले दिनों में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट से भी आगे निकल जाएंगी।

महेश भट्ट ने बताई कैसी है राहा की पर्सनालिटी
TOI से बातचीत में महेश भट्ट ने नातिन राहा कपूर के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि राहा की अलग एनर्जी है जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो रणबीर कपूर और आलिया से आगे निकल जाएगी। वो सबसे अलग है। और जब वो आती है तो घर उसकी एनर्जी से भर जाता है। उन कुछ घंटों के लिए वही सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है।

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आलिया-रणबीर के साथ राहा

राहा को देखकर महेश भट्ट को आती है पूजा भट्ट की याद

महेश भट्ट ने आगे बताया कि वो मुझे छोटी पूजा भट्ट की याद दिलाती है। उन्होंने आगे कहा कि हाल में उन्हें और नीतू कपूर को राहा के स्कूल में ग्रैंडपेरेंट्स डे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया गया था। उस समय सोनी इस्तांबुल में थीं। हम साबुन के बुलबुलों के बीच चल रहे थे। एक तरफ मैंने राहा का हाथ पकड़ा हुआ था, दूसरी तरफ नीतू ने। वो बहुत खूबसूरत पल था। ये सब मैंने सिर्फ पूजा भट्ट के साथ किया था। इससे मुझे पूजा के साथ उनसे बचपन में समय बिताने की यादें ताजा हो गई। ऐसा लगा की जैसे समय ठहर गया है। वो पूजा का एक वाइब्रेंट रूप है।

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आलिया भट्ट की फिल्में

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने साल अप्रैल 2022 में शादी की थी। शादी के बाद नवंबर 2022 में आलिया ने बेटी राहा को जन्म दिया। बेटी के जन्म के कुछ समय बाद एक्ट्रेस ने एक लंबा ब्रेक लिया था। लेकिन अब वो लगातार फिल्में कर रही हैं। हाल उन्हें फिल्म एल्फा में देखा गया था। हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। आने वाले दिनों में आलिया, संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर और विकी कौशल अहम रोल में नजर आएंगे। रणबीर कपूर की बात करें तो वो जब शूटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो सारा समय बेटी राहा को देते हैं।

रणबीर करेंगे रामयाण से धमाका

वर्क फ्रंट की बात बात करें तो रणबीर इस साल रामायण से धमाका करने वाले हैं। हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे देखने के बाद ऑडियंस फिल्म के इंतजार में बैठी है, रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म रामायण देश में 8 नवंबर को रिलीज होगी।



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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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