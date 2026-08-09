पूजा भट्ट जैसी वाइब्रेंट है राहा…महेश भट्ट बोले-रणबीर-आलिया से आगे निकलेगी नातिन
महेश भट्ट ने हाल में बताया कि आलिया और रणबीर की बेटी राहा कपूर की पर्सनालिटी उनकी बड़ी बेटी पूजा भट्ट की तरह है। डायरेक्टर ने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में राहा अपने पेरेंट्स से भी आगे निकल जाएगी। वो घर की सबसे चंचल बच्ची है।
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा कपूर सबसे पॉपुलर स्टारकिड में से एक मानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर राहा की तस्वीरें और वीडियो वायरल होती हैं। अब नाना महेश भट्ट ने राहा के चंचल स्वाभाव और उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि राहा की एनर्जी शानदार है और वो पूरे घर पर छा जाती है। उन्होंने आगे कहा कि राहा पूजा भट्ट की तरह हैं और आने वाले दिनों में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट से भी आगे निकल जाएंगी।
महेश भट्ट ने बताई कैसी है राहा की पर्सनालिटी
TOI से बातचीत में महेश भट्ट ने नातिन राहा कपूर के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि राहा की अलग एनर्जी है जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो रणबीर कपूर और आलिया से आगे निकल जाएगी। वो सबसे अलग है। और जब वो आती है तो घर उसकी एनर्जी से भर जाता है। उन कुछ घंटों के लिए वही सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है।
राहा को देखकर महेश भट्ट को आती है पूजा भट्ट की याद
महेश भट्ट ने आगे बताया कि वो मुझे छोटी पूजा भट्ट की याद दिलाती है। उन्होंने आगे कहा कि हाल में उन्हें और नीतू कपूर को राहा के स्कूल में ग्रैंडपेरेंट्स डे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया गया था। उस समय सोनी इस्तांबुल में थीं। हम साबुन के बुलबुलों के बीच चल रहे थे। एक तरफ मैंने राहा का हाथ पकड़ा हुआ था, दूसरी तरफ नीतू ने। वो बहुत खूबसूरत पल था। ये सब मैंने सिर्फ पूजा भट्ट के साथ किया था। इससे मुझे पूजा के साथ उनसे बचपन में समय बिताने की यादें ताजा हो गई। ऐसा लगा की जैसे समय ठहर गया है। वो पूजा का एक वाइब्रेंट रूप है।
आलिया भट्ट की फिल्में
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने साल अप्रैल 2022 में शादी की थी। शादी के बाद नवंबर 2022 में आलिया ने बेटी राहा को जन्म दिया। बेटी के जन्म के कुछ समय बाद एक्ट्रेस ने एक लंबा ब्रेक लिया था। लेकिन अब वो लगातार फिल्में कर रही हैं। हाल उन्हें फिल्म एल्फा में देखा गया था। हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। आने वाले दिनों में आलिया, संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर और विकी कौशल अहम रोल में नजर आएंगे। रणबीर कपूर की बात करें तो वो जब शूटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो सारा समय बेटी राहा को देते हैं।
रणबीर करेंगे रामयाण से धमाका
वर्क फ्रंट की बात बात करें तो रणबीर इस साल रामायण से धमाका करने वाले हैं। हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे देखने के बाद ऑडियंस फिल्म के इंतजार में बैठी है, रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म रामायण देश में 8 नवंबर को रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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