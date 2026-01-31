महेश भट्ट का वो सौतेला बड़ा भाई जिसने शाहरुख खान को विलेन, आमिर को हीरो बनाकर लिखा स्क्रीनप्ले

महेश भट्ट का वो सौतेला बड़ा भाई जिसने शाहरुख खान को विलेन, आमिर को हीरो बनाकर लिखा स्क्रीनप्ले
महेश भट्ट और उनके परिवार में सभी लोग जानते हैं। लेकिन कम ही लोगों को पता है कि उनकी एक सौतेली मां भी हुआ करती थीं। उनके तीन सौतेले भाई बहनों जो लाइमलाइट से दूर रहे। लेकिन एक ऐसा भी बड़ा सौतेला भाई है जो उनके फिल्मी सफर में साथ खड़ा रहा। शाहरुख खान को विलेन बनाया।
बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महेश भट्ट अपनी फिल्मों के लिए मशहूर हैं। महेश भट्ट ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों का डायरेक्शन और प्रोडक्शन का काम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं महेश भट्ट के तीन सौतेल भाई-बहनें भी हैं। इन तीनों में से एक भाई रॉबिन भट्ट है जिसने शाहरुख खान को विलेन बनाकर भी हीरो बना दिया। आमिर खान के करियर की सबसे शानदार फिल्मों का स्क्रीनप्ले भी रॉबिन ने ही लिखा। इसके अलावा संजय दत्त, अजय देवगन, अक्षय कुमार और बॉबी देओल सफल फिल्मों में रॉबिन का अहम योगदान रहा।
महेश भट्ट का परिवार
महेश भट्ट के पिता नानाभाई भट्ट हिंदी और गुजराती फिल्मों का बड़ा नाम थे। उन्होंने फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने के साथ एक्टर के तौर पर भी काम किया। नानाभाई को एक्ट्रेस नानाभाई उस समय शिया मुस्लिम शिरीन मोहम्मद अली के साथ रिलेशनशिप में थे और इस रिश्ते से इनके 6 बच्चे हुए जिनके नाम थे शीला भट्ट, पूर्णिमा भसीन, कुमकुम सेगल, महेश भट्ट, हीना सूरी और मुकेश भट्ट। इसके बाद नानाभाई ने हेमलता भट्ट से शादी की जिससे उनके तीन बच्चे हुए रोबिन भट्ट, परमेश भट्ट, ममता भट्ट।
रॉबिन भट्ट किया भाई को सपोर्ट
रॉबिन भट्ट उम्र में दो साल महेश भट्ट से बड़े हैं। हालांकि, इन सौतेले भाईयों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी 1990 में आई फिल्म आशिकी की स्क्रीन राइटिंग का काम रॉबिन ने ही संभाला था। इसके अलावा महेश भट्ट की फिल्म सड़क का काम उनके सौतेले भाई ने की किया।
रॉबिन भट्ट की लेखनी ने किया कमाल
रॉबिन 1985 से लेकर 2016 तक फिल्मों में एक्टिव थे। इस दौरान आई अधिकतर सफल फिल्मों की स्क्रीन राइटिंग का काम रॉबिन ने ही किया था। वो रॉबिन ही थे जिन्होंने शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर में उनके विलेन वाले किरदार के लिए स्क्रीन राइटिंग का काम किया था। आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी, हम हैं राही प्यार के, गजिनी, दिल है की मानता नहीं, अक्षय कुमार की फिल्म जानवर, अजनबी, अंदाज, बरसात, दोस्ती, अजय देवगन के लिए शिवाय, आल द बेस्ट, ओमकारा, जमीन, राजू चाचा, मेजर साब जैसी फिल्मों की स्क्रीनराइटिंग की है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
