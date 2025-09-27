सैयारा की सफलता से खुश महेश भट्ट, बोले- वो मेरी बहन का बेटा है…

अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा साल 2025 की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की सफलता की हर कोई चर्चा कर रहा है। अब महेश भट्ट ने सैयारा की सफलता को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि परिवार में इतनी बड़ी हिट किसी ने नहीं दी है।

अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा साल 2025 की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। अहान पांडे ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया। डेब्यू के साथ ही अहान पांडे छा गए हैं। अहान पांडे और अनीत पड्डा की ये फिल्म मोहित सुरी ने डायरेक्ट की है। अब मोहित सुरी की इस सफलता पर महेश भट्ट ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार से किसी ने भी इतनी बड़ी हिट नहीं दी है। महेश भट्ट और मोहति सुरी का मामा-भांजे का रिश्ता है। महेश भट्ट ने भांजे की सफलता पर खुशी जाहिर की है।

सैयारा की सफलता से खुश महेश भट्ट सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में सैयारा की सफलता पर बात करते हुए महेश भट्ट ने कहा, "मुझे बहुत खुशी होती है। सिंबा की दहाड़ ने मुफासा को पीछे छोड़ दिया है। हमारे परिवार में किसी ने इतनी बड़ी हिट नहीं दी है।"

मोहित सुरी को ये बात याद दिलाते रहते हैं महेश भट्ट उन्होंने आगे कहा, "वो मेरी बहन का बेटा है और उन्होंने पूरी तरह से खुद को बनाया है। लेकिन मैं उन्हें ये महसूस कराता रहता हूं कि वो अभी वहां पहुंचे नहीं हैं। मैं उन्हें याद दिलाता रहता हूं कि हम भले ही एक या दो हिट दे दें, लेकिन हम फ्लॉप फिल्में तो जरूर बनाएंगे।"