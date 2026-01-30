'कुछ कलाकार शोर-शराबे से दूर हो जाते हैं क्योंकि...' अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट पर महेश भट्ट ने किया रिएक्ट
महेश भट्ट ने उस पल को भी याद किया जब वो मोहित सूरी की 'आशिकी 2' की मेकिंग के दौरान अरिजीत सिंह से मिले थे, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस किया था। महेश भट्ट ने भी इस खबर पर रिएक्ट किया है।
बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर अरिजीत सिंह इस वक्त अपने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की खबर को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके इस फैसले ने सिर्फ फैंस बल्कि सेलेब्रिटीज का भी दिल तोड़ दिया है। जहां कई सेलिब्रिटीज इस खबर से हैरान और दुखी थे, वहीं श्रेया घोषाल, चिन्मयी और शिल्पा राव समेत कई लोगों ने उनकी तारीफ की। ऐसे में अब फिल्ममेकर महेश भट्ट ने भी इस खबर पर रिएक्ट किया है। आइए जानते हैं, उन्होंने क्या कहा?
अरिजीत के फैसले पर महेश भट्ट ने किया रिएक्ट
द टेलीग्राफ ऑनलाइन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ कलाकार 'शांति, अकेलेपन' को चुनते हैं। उन्होंने कहा, 'अपनी सफलता के चरम पर, कुछ कलाकार कला से नहीं, बल्कि शोर-शराबे से दूर हो जाते हैं। वे लगातार परफॉर्मेंस के बजाय शांति, अकेलापन और सच्चाई चुनते हैं।'
महेश ने किया अरिजीत संग पहली मुलाकात को याद
इस दौरान महेश भट्ट ने उस पल को भी याद किया जब वो मोहित सूरी की 'आशिकी 2' की मेकिंग के दौरान अरिजीत सिंह से मिले थे, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस किया था। महेश ने कहा, 'जब मैंने अरिजीत के दूसरों के लिए गाना बंद करने के फैसले के बारे में सुना, तो मुझे अचानक खार में सुपर साउंड सर्विस में एक दोपहर की याद आ गई - पुरानी टी-सीरीज बिल्डिंग - जहा 'आशिकी 2' का सफर सच में शुरू हुआ था। हम म्यूजिक रिलीज कर रहे थे, और अरिजीत को 'तुम ही हो' गाने के लिए बुलाया गया था। एक शर्मीला, शांत स्वभाव का नौजवान स्टेज पर आया और एक ऐसा गाना गाया, जिसने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। वह पल एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत बन गया जो फिर कभी पहले जैसी नहीं रही।'
अरिजीत अब प्लेबैक सिंगर के तौर पर नहीं करेंगे काम
बता दें कि अरिजीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट में लिखा, 'हेलो, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। मैं आप सभी को इतने सालों तक श्रोता के तौर पर इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा। मैं इसे खत्म कर रहा हूं। यह एक शानदार सफर था।' अरिजीत के इस पोस्ट ने उनके फैंस का दिल बुरी तरह से तोड़कर रख दिया है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।