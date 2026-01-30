'कुछ कलाकार शोर-शराबे से दूर हो जाते हैं क्योंकि...' अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट पर महेश भट्ट ने किया रिएक्ट

संक्षेप: महेश भट्ट ने उस पल को भी याद किया जब वो मोहित सूरी की 'आशिकी 2' की मेकिंग के दौरान अरिजीत सिंह से मिले थे, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस किया था। महेश भट्ट ने भी इस खबर पर रिएक्ट किया है।

बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर अरिजीत सिंह इस वक्त अपने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की खबर को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके इस फैसले ने सिर्फ फैंस बल्कि सेलेब्रिटीज का भी दिल तोड़ दिया है। जहां कई सेलिब्रिटीज इस खबर से हैरान और दुखी थे, वहीं श्रेया घोषाल, चिन्मयी और शिल्पा राव समेत कई लोगों ने उनकी तारीफ की। ऐसे में अब फिल्ममेकर महेश भट्ट ने भी इस खबर पर रिएक्ट किया है। आइए जानते हैं, उन्होंने क्या कहा?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अरिजीत के फैसले पर महेश भट्ट ने किया रिएक्ट द टेलीग्राफ ऑनलाइन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ कलाकार 'शांति, अकेलेपन' को चुनते हैं। उन्होंने कहा, 'अपनी सफलता के चरम पर, कुछ कलाकार कला से नहीं, बल्कि शोर-शराबे से दूर हो जाते हैं। वे लगातार परफॉर्मेंस के बजाय शांति, अकेलापन और सच्चाई चुनते हैं।'

महेश ने किया अरिजीत संग पहली मुलाकात को याद इस दौरान महेश भट्ट ने उस पल को भी याद किया जब वो मोहित सूरी की 'आशिकी 2' की मेकिंग के दौरान अरिजीत सिंह से मिले थे, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस किया था। महेश ने कहा, 'जब मैंने अरिजीत के दूसरों के लिए गाना बंद करने के फैसले के बारे में सुना, तो मुझे अचानक खार में सुपर साउंड सर्विस में एक दोपहर की याद आ गई - पुरानी टी-सीरीज बिल्डिंग - जहा 'आशिकी 2' का सफर सच में शुरू हुआ था। हम म्यूजिक रिलीज कर रहे थे, और अरिजीत को 'तुम ही हो' गाने के लिए बुलाया गया था। एक शर्मीला, शांत स्वभाव का नौजवान स्टेज पर आया और एक ऐसा गाना गाया, जिसने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। वह पल एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत बन गया जो फिर कभी पहले जैसी नहीं रही।'