आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट का खुलासा, सेट पर बेटी राहा के लिए होती है अलग वैनिटी वैन

महेश भट्ट ने बताया कि आलिया भट्ट घर और काम दोनों को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। वह शूटिंग पर जाती हैं तो बेटी राहा के लिए अलग वैनिटी वैन रखती हैं।

बॉलीवुड में बढ़ती सेलिब्रिटी डिमांड्स के बीच आलिया भट्ट की बेटी राहा भी चर्चा में है। दरअसल, फिल्ममेकर महेश भट्ट ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि आलिया जब शूटिंग करती हैं, तो सेट पर राहा के लिए एक अलग वैनिटी वैन मौजूद रहती है। महेश भट्ट ने इस वैनिटी वैन को ‘मंदिर’ जैसा पवित्र स्पेस बताया।

कैसी है राहा की वैनिटी वैन? ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में महेश भट्ट ने याद किया कि जब उन्होंने आलिया और अमिताभ बच्चन के साथ एक ऐड शूट की थी, तब उन्होंने राहा की अलग वैनिटी देखी थी। आलिया बोली, ‘पापा, आप राहा की वैनिटी वैन में क्यों नहीं बैठते?’ मैं उस वैनिटी वैन को गंदा नहीं करना चाहता था। वो वैनिटी वैन किसी नर्सरी स्कूल जैसी लग रही थी। वहां जाकर ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर में आ गए हो। मैंने कहा, ‘नहीं, नहीं, नहीं, इस बूढ़े के लिए वहां कोई जगह नहीं है।’

‘आलिया इसका बड़ा उदाहरण’ महेश भट्ट के मुताबिक, आज की एक्ट्रेसेस शादी और बच्चों के बाद भी काम और परिवार के बीच बेहतरीन संतुलन बना रही हैं। आलिया इसका एक बड़ा उदाहरण हैं वो बेटी राहा को लेकर गुच्ची जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स में भी जाती हैं और साथ ही अपनी शूटिंग शेड्यूल भी संभाल लेती हैं।