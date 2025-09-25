Mahesh Bhatt father of actor Alia Bhatt said Ranbir Kapoor daughter Raha had a vanity van of her own आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट का खुलासा, सेट पर बेटी राहा के लिए होती है अलग वैनिटी वैन, Bollywood Hindi News - Hindustan
आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट का खुलासा, सेट पर बेटी राहा के लिए होती है अलग वैनिटी वैन

महेश भट्ट ने बताया कि आलिया भट्ट घर और काम दोनों को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। वह शूटिंग पर जाती हैं तो बेटी राहा के लिए अलग वैनिटी वैन रखती हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 12:43 PM
बॉलीवुड में बढ़ती सेलिब्रिटी डिमांड्स के बीच आलिया भट्ट की बेटी राहा भी चर्चा में है। दरअसल, फिल्ममेकर महेश भट्ट ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि आलिया जब शूटिंग करती हैं, तो सेट पर राहा के लिए एक अलग वैनिटी वैन मौजूद रहती है। महेश भट्ट ने इस वैनिटी वैन को ‘मंदिर’ जैसा पवित्र स्पेस बताया।

कैसी है राहा की वैनिटी वैन?

ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में महेश भट्ट ने याद किया कि जब उन्होंने आलिया और अमिताभ बच्चन के साथ एक ऐड शूट की थी, तब उन्होंने राहा की अलग वैनिटी देखी थी। आलिया बोली, ‘पापा, आप राहा की वैनिटी वैन में क्यों नहीं बैठते?’ मैं उस वैनिटी वैन को गंदा नहीं करना चाहता था। वो वैनिटी वैन किसी नर्सरी स्कूल जैसी लग रही थी। वहां जाकर ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर में आ गए हो। मैंने कहा, ‘नहीं, नहीं, नहीं, इस बूढ़े के लिए वहां कोई जगह नहीं है।’

‘आलिया इसका बड़ा उदाहरण’

महेश भट्ट के मुताबिक, आज की एक्ट्रेसेस शादी और बच्चों के बाद भी काम और परिवार के बीच बेहतरीन संतुलन बना रही हैं। आलिया इसका एक बड़ा उदाहरण हैं वो बेटी राहा को लेकर गुच्ची जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स में भी जाती हैं और साथ ही अपनी शूटिंग शेड्यूल भी संभाल लेती हैं।

इंडस्ट्री में चल पड़ा है नया ट्रेंड

इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में वैनिटी वैन और स्टार्स के स्टाफ को लेकर खूब चर्चा है। प्रोड्यूर्स इस बात से परेशान हैं कि कई बड़े सितारे शूटिंग के लिए छह-छह वैनिटी वैन और 30 लोगों तक का स्टाफ मांगते हैं। वहीं इस बेहस के बीच अब यह ट्रेंड स्टारकिड्स तक पहुंच चुका है, जहां एक्ट्रेसेस के बच्चों के लिए सिक्योरिटी, प्राइवेट स्पेस और हर सुविधा से लैस वैनिटी वैन की डिमांड बढ़ने लगी है।

