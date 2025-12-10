Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
ऋतिक रोशन के साथ वायरल हो रही है महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी की पुरानी तस्वीर, यूजर्स हुए खुश

क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने अपनी एक खास तस्वीर शेयर की है। इस पुरानी तस्वीर में उन्हें ऋतिक रोशन के साथ देखा जा सकता है। यूजर्स ने बताया है कि ये शायद उनके स्कूल की दिनों की तस्वीर है जब उनकी मुलाकात ऋतिक से हुई थी।

Dec 10, 2025 07:32 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर क्रिकेट का खास कनेक्शन रहा है। कई फिल्मों में क्रिकेट की दुनिया और क्रिकेटर की लाइफ को खूबसूरती से दिखाया गया है। अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है को इस कनेक्शन को और खूबसूरत बना रही है। क्रिकेट की दुनिया में कैप्टेन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। उन्हें अक्सर अपनी लाइफ से जुड़ी तस्वीरें शेयर करते हुए देखा गया है। इस बार उन्होंने अपने पुराने दिनों की तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्हें ऋतिक रोशन के साथ देखा जा सकता है।

साक्षी धोनी और ऋतिक रोशन

साक्षी ने साल 2000 से लेकर 2006 तक की अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में उनके पुराने दिनों को देखा जा सकता है। कुछ तस्वीरों में उन्हें यूनिफार्म में देखा सकता है। वहीं कुछ तस्वीरें उनकी ट्रिप की हैं। इसमें से एक तस्वीर ऋतिक रोशन के साथ की है। ये तस्वीर तब की है जब ऋतिक फिल्म क्रिश की शूटिंग में बिजी थे। उसी दौरान साक्षी से उनकी मुलाकात हुई थी। ये किसी ट्रिप के दौरान की है। साक्षी को अपने बाकी दोस्तों के साथ यूनिफार्म में देखा जा सकता है। कमेंट्स में यूजर्स ने बताया है कि साक्षी शायद अपने स्कूल ट्रिप के दौरान ऋतिक से मिली थीं।

यूजर्स रिएक्शन

साक्षी धोनी और ऋतिक रोशन की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस तस्वीर को देखने के बाद यूजर्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि साक्षी धोनी पहले से ही खूबसूरत थीं। वहीं एक यूजर ने इसे खास याद बताया। साक्षी और ऋतिक की ये तस्वीर पसंद की जा रही है।

क्रिश 4

ऋतिक रोशन के काम की बात करें तो उन्हें कुछ समय पहले रिलीज हुई फिल्म वॉर 2 में देखा गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई तो कर पाई लेकिन ऑडियंस को कहानी और VFX पसंद नहीं आया। अब एक्टर अपने अगले प्रोजेक्ट में बिजी हो गए हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि वो क्रिश 4 को डायरेक्ट करने की प्लानिंग में बिजी हैं।

